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تمديد توقيف 3 أسرى والتجديد "الإداري" لرابع

24 كانون ثاني / يناير 2020 07:25

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مددت محاكم الاحتلال العسكرية،أمس اعتقال ثلاثة أسرى وهم الأسير ليث محمود شريف من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، لمدة 6 أيام بذريعة استكمال التحقيق، والأسير الطالب في جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري من الخليل حتى تاريخ 9/ 3/ 2020، فيما أجّلت محكمة الاحتلال في القدس محاكمة الأسير محمود عبد الوهاب عبد اللطيف (29 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس حتى تاريخ 18/ 2/ 2020، وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأُعيد اعتقاله في شباط من العام الماضي.

كما جددت سلطات الاحتلال، الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير علاء محمد حسن أبو عادي (30 عاماً) من بلدة كفر نعمة، غرب رام الله، للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر، علماً أنه اعتقل في تموز من العام الماضي.

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