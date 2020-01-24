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اقتحام المسجد الأقصى واعتقال 13 فلسطينياً بعد صلاة الفجر

24 كانون ثاني / يناير 2020 07:40

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غزة- الرأي

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الجمعة،على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتقال  13 فلسطينيًا على الأقل، في مدينة القدس المحتلة، بعد انتهاء صلاة فجر الجمعة ، وحاولت إفراغه من المصلين.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

وأشار المركز إلى أنّ المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء مدينة القدس، واعتقلت عددًا من الشبان، بينهم سيدة وصحافيين، كما استدعت آخرين للتحقيق.

يأتي ذلك في ظل توافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة “فجر الأمل” التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

ودعت حملة “فجر الأمل” لإقامة صلاة الفجر، الجمعة، في المسجد الأقصى وبقية مساجد فلسطين.

ورد المصلون بالتكبيرات والهتافات، بحسب شهود عيان.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تقوم بإجراءات تضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل “نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين”.

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