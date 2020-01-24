النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2395 )  الجمعة 24/1/2020

2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.

2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.

1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.