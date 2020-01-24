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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2395 ) الجمعة 24/1/2020
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية تحذر واشنطن من مخالفة الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع…
قطر توزع المساعدات المالية على 70 ألف أسرة غزية الأحد
عباس يلتقي بوتين بعد ماكرون... والأمير تشارلز في بيت لحم اليوم
هنية يلتقي رئيس البرلمان الماليزي وقادة أحزاب سياسية
حماس: السلطة تتلاعب بموضوع الانتخابات
"حماس": واشنطن مستمرة في التماهي مع رؤية اليمين الإسرائيلي
أخبار إسرائيلية
استطلاع رأي في إسرائيل يكشف أن الانتخابات القادمة لن تحل الأزمة السياسية
نتانياهو يزور واشنطن الثلاثاء بدعوة من ترامب
نتنياهو وغانتس يقبلان دعوة ترامب لزيارة واشنطن الثلاثاء
بوتين يفتتح نصبا تذكاريا في القدس تكريما لضحايا حصار لينينغراد
مسؤول عسكري إسرائيلي: سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات
اخبار دولية
باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي
أميركا ستفصح عن “صفقة القرن” والاحتلال يتأهب
موسكو تتهم واشنطن بتقويض جهود إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة
مجلس الأمن: ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة انتهاك جسيم للقانون الدولي
ترامب يؤكد انه يخطط للكشف عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء المقبل
أخبار عربية
الأردن: «إسرائيل» تقتل كل فرص «السلام»
الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر وتعتقل 13 فلسطينيا في القدس – (فيديوهات)
الفصائل ترفض مشاركة قادة العالم في «منتدى الهولوكوست» في القدس … وتدعوهم لإنهاء…
سقوط صاروخ في محيط المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة
الرئيس الروسي للإسرائيليين في القدس المحتلة: نحن شركاء في الوجع وعلينا مناهضة اللاسامية…
إسرائيل تعثر على «بالونات مفخخة» أطلقت من غزة بعد إعلانها عن اتفاق بين…
ملف الانتخابات يشهد حراكا جديدا… وفتح تؤكد عقدها شرط مشاركة القدس
الشرق الاوسط
«حماس» وافقت على وقف البالونات الحارقة بطلب مصري
الخليج الإماراتية
قصف «إسرائيلي» على غزة وتدنيس للأقصى
الاحتلال يحكم على أسير أردني بالسجن خمس سنوات
الشروق المصرية
الرئاسة الفلسطينية تحذر واشنطن من مخالفة الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل
عباس: بوتين يدعم القضية الفلسطينية في كل فرصة ممكنة
52 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
الغد الأردنية
الاحتلال يرفض 98 % من طلبات البناء الفلسطيني بمناطق “ج”
الفقر والمطر يحاصران عائلة صبح في شمال غزّة
الشرق القطرية
موسكو تتهم واشنطن بتقويض جهود إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
رفض فلسطيني لعقد "منتدى الهولوكوست" في القدس
جيش الاحتلال: صافرات الإنذار بـ"نير عام" نتيجة انفجار داخلي بغزة
قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في "عسقلان"
الاحتلال يزعم سقوط صاروخ بمستوطنة "نير عام" بغلاف غزة
مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون بسلفيت
الاحتلال يرفض الإفراج المبكّر عن الأسير الشوبكي
القدس المحلية
"هموكيد" تعتزم التوجه لـ"العليا" الإسرائيلية لإزالة حاجز في العيسوية
تمديد توقيف 3 أسرى وتجديد "الإداري" لأسير من كفر نعمة
التحضير للإعلان عن صندوق التكافل في قلقيلية
جامعة أسيوط تمنح طالباً من غزة درجة الدكتوراة في الإعلام
حاجز عسكري على مدخل قلقيلية الشرقي
وفد من إدارة الإغاثة الزراعية يتفقد مشاريعها في غزة
الحياة الجديدة
أبو سيف يندد بهجوم الإعلام الإسرائيلي على مؤسسة "ميثاق"
ماكرون: لا يمكن استخدام المحرقة لـ"تبرير" الكراهية
اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي
الأيام
أبو ردينة: نحذر من أي خطوة أميركية تخالف الشرعية الدولية
وزيرا المالية والاقتصاد يؤكدان حرصهما على متابعة المسائل العالقة مع...
إسرائيل في الطريق لضم غور الأردن
»الانتهاء من سلسلة عروض مشروع "يلا نشوف فيلم" في غزة
وكالة صفا
الآلاف يشاركون ب"الفجر العظيم" بنابلس
مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد شرقي القدس
حماس: لن تمر أي صفقة تنتقص من حقوقنا كاملة
الاحتلال يبعد القيادي اغبارية عن الأقصى لأسبوع وشاب آخر
قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في "عسقلان"
بحث آلية الحد من الاعتداء على الممتلكات العامة في جنين
اشتية: الاستثمار بمعالجة مياه الصرف سيعوض المقتطع من المقاصة
وكالة الرأي الفلسطينية
المالية لـ "الرأي": إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية
البيت الأبيض سيطلع نتنياهو وغانتس على "صفقة القرن"
دخول كميات جديدة من غاز الطهي المصري الى غزة
تعليم رفح يختتم المخيم الإعلامي الشتوي الرابع
النائب العام ومراقب عام الداخلية يؤاكدن حماية المواطن وسلامة الإجراءات
" الشباب والرياضة " تفتتح دورة تأهيل المدربين في لعبة الننشاكو
فلسطين اليوم
بعد تفعيل صافرات الانذار.. الاحتلال ينفي سقوط صاروخ في "غلاف غزة"
الجهاد الاسلامي :"المنتدى "الاحتلالي في القدس محاولة للتعمية على الجرائم بحق شعبنا
د. الهندي: القدس تشهد اليوم أكبر تجمع للنفاق الدولي
بالصور غزي يعيد الحياة لسيارة تعود لـ200 عام.. تحفة فنية تسير على الأرض!
بالصور الاحتلال الإسرائيلي ينقل الطائرات الحربية التي تعرضت للغرق للصيانة
الاحتلال ينقل أسرى من اقسام سجن عسقلان بعد اقتحامه
سما نيوز
هيئة الأسرى: قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في "عسقلان" وتنقلهم إلى القسم (3)
أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ممنهج
الحسيني يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك
عرب 48
رسائل نصية مجهولة تحذر من الاحتجاج غدًا بالأقصى
أبو ردينة: نحذر إسرائيل وأميركا من تطبيق "صفقة القرن"
وكالة وفا
بشارة والعسيلي يبحثان مع ممثلي القطاع الخاص العقبات ..
ندوة بعنوان "حقوق المرأة بين اتفاقية سيداو والشر..
أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 كانون ثاني (يناير)
- 2003م كتائب القسام تطلق أول قذيفة من نوع "بتار" على دبابة صهيونية في غزة وتصيبها إصابة مباشرة وتحدث فيها أضرارا.
- 2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.
- 2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.
- 2001م مصرع عنصري أمن إسرائيليين قرب طولكرم برصاص المقاومة الفلسطينية، وحركة فتح تتبنى العملية.
- 1994م الإعلان عن انتحار عسكريين إسرائيليين يخدمان في الضفة الغربية.
- 1988م خمسة آلاف متظاهر في روما ينددون بسياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.
- 1984م وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو في لندن وتم دفنه في القاهرة.
- 1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.