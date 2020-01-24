التعليم ينظم لقاء مجتمعياً في مدينة غزة

غزة-الرأي -سامي جاد الله

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية تعليم غرب غزة لقاء مجتمعياً في مدينة غزة ، حيث ضم اللقاء شخصيات مجتمعية رسمية وشعبية ووجهاء وأولياء أمور وكوكبة من المعلمين والمعلمات وطواقم تربوية وتعليمية وذلك في مدرسة راهبات الوردية بمدينة غزة.

وشارك في اللقاء رئيس متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض ، ووكيل وزارة التعليم الدكتور زياد ثابت، ومدير تعليم غرب غزة الدكتور عبد القادر أبو علي، ونائب رئيس مجلس أولياء الأمور بغرب غزة الدكتور محمد الكاشف، ومديرة المدرسة نبيلة صالح.

بدوره ،أشاد د.عوض باللقاءات المجتمعية التي تنظمها وزارة التعليم مع المجتمع المحلي في المحافظات قائلاً:" هذه فرصة مميزة للحديث المباشر والشراكة مع الجماهير والمجتمع نحو المزيد من التطوير للعملية التعليمية.

وأوضح أننا نبذل كل الجهود لخدمة العملية التعليمية في عدة مجالات منها مجال الأبنية المدرسية وتوفير قطع الأراضي وتحسين رواتب المعلمين والموظفين وفق الخطط الحكومية والإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن الجميع لاحظ بعض الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة فيما يخص الموظفين ومنها :" الصرف من المستحقات للمعاملات الحكومية، وتسديد مستحقات العاملين في الثانوية العامة، وتثبيت موعد صرف الراتب لموظفي الحكومة والعديد من الإجراءات.

وأشار عوض إلى أننا نركز في خططنا على التخفيف عن جميع أبناء شعبنا وليس فئة الموظفين فقط، مؤكداً أن الحصار يعتبر تاريخياً من أدوات الحرب، والحصار الذي نعيشه جزء من حرب غاشمة على غزة لكن شعبنا متجذر في هذه الأرض وحتماً سينتصر وتشرق شمس الحرية والعودة.

من جهته، أوضح د.ثابت أن اللقاءات المجتمعية تهدف إلى اطلاع أفراد المجتمع على برامج المدارس وخلق شراكة منظمة ومؤسسية بين المدارس والمجتمع المحلي تكون محصلتها المزيد من التفاعل والاسناد للعملية التعليمية بمختلف برامجها، وأشاد ثابت بجميع مبادرات ونشاطات مجالس أولياء الأمور في المدارس، كما ثمن إنجازات مديرية غرب غزة على جميع الصعد.

وتطرق ثابت بشيء من التفصيل إلى إنجازات الوزارة خلال العام 2019 منها افتتاح( 6) مدارس وهناك( 38 )مدرسة قيد الإنشاء والتصميم (8 )منها ستفتتح مع بداية العام الدراسي القادم، كما تمكنت الوزارة من تجهيز العشرات من المختبرات والمكتبات، وحققت الوزارة تقدماً نوعياً في مجال الحوسبة والتكنولوجيا على الصعيد الإداري والتعليمي وتم تحقيق جوائز عالمية في هذا المجال فموقع روافد يصنف الآن ضمن 15 موقعاً تعليمياً إلكترونياً عبر العالم.

وبين ثابت أن الوزارة أطلقت( 5 ) مسابقات تطويرية هي: مبادرتي2020، وبنك الأفكار، والتعلم الممتع، والشراكة مع المجتمع، والواجب نحو الله والوطن والذات، وهي مسابقات تركز على عدة محاور أبرزها الطالب والمعلم وولي الأمر والمجتمع وتهدف إلى إيجاد تطوير شامل في التعليم وتعزيز القيم وبناء شخصية متكاملة للطالب.

وتنفذ الوزارة خطة متكاملة لرعاية الطلبة من خلال عشرات البرامج الثقافية والعلمية والفنية والرياضية، وهناك اهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة فقمنا بدمج عدداً من الطلبة من متلازمة داون في المدارس، ووظفنا لكل طالب منهم معلم يسمى "معلم الظل" يقوم هذا المعلم بمتابعة الطالب من جميع النواحي الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والصحية، وتجربة معلم الظل فريدة غير موجودة في غالبية الدول، ومؤخراً افتتحت الوزارة فصولاً دراسية في المستشفيات تستهدف تدريس الطلبة الذين يمكثون في المستشفيات لفترات معينة بسبب المرض.

وفيما يتعلق بالمناهج أوضح ثابت أن الوزارة تعكف على وضع أدلة للمعلمين لتوجيههم لطرق تدريسية جديدة تدرب الطلبة على التفكير ومهارات القرن الواحد والعشرين بعيداً عن أساليب الحفظ والتذكر.

من جهته ،تطرق د.أبو علي للعديد من إنجازات مديرية غرب غزة لافتاً إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل مميز، وهناك عمل دؤوب لرفعة العلم وبناء أجيال فلسطين الذين سيحررون القدس والوصول للعودة وفجر الحرية وتحرير الأسرى.

وطالب أبو علي بدعم وتشجيع المعلمين خاصة وأنهم يبذلون كل الجهود لمصلحة الطلبة ويؤدون واجبهم ورسالاتهم على أكمل وجه، متطرقاً إلى تجربة مديرية غرب غزة الرائدة في الشراكة مع المجتمع المحلي وتشكيل مجلس أولياء الأمور.

بدوره، تحدث د.الكاشف عن نشاطات مجلس أولياء الأمور بغرب غزة ودوره في تمتين العلاقة بين المدارس والجمهور، لافتاً إلى أن المجلس زار مدارس غرب غزة ولاحظ العديد من النشاطات الراقية والمبادرات والتطور في النظام التعليمي.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو لإنجازات مديرية غرب غزة، وعرض (TEDxغرب غزة ) لاستعراض قصص نجاح لعدد من الطلبة والمعلمين في المديرية منهم المعلم المبادر أشرف كحيل، والمعلمة المبادرة فاطمة الوحيدي، والطالب المبدع محمد مرتجى، وقصة الطالبة دعاء الدلو في تحدي الإعاقة.

وفي نهاية اللقاء تم تنظيم لقاء مفتوح مع الجمهور والإجابة عن استفساراتهم.