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بلدية غزة تعقد لقاء تنسيقي بين إدارة التنظيم وشرطة البلدية

24 كانون ثاني / يناير 2020 09:44

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غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة، لقاءً تنسيقياً بين الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط وشرطة البلدية لتنسيق وترتيب الأدوار وتعزيز عملية ضبط التنظيم ميدانيًا ومنع أي تعديات أو مخالفات تنظيمية، بما يخدم المصلحة العامة ، بحضور  نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط م. وائل شحادة، ومدير وحدة التنظيم ومراقبة الإعمار نائل أبو حليمة، ومدير شرطة بلدية غزة العقيد جهاد حمادة وذلك في قاعة المجلس البلدي.
وبحث اللقاء مجموعة من القضايا المشتركة وأبرزها: تكامل العلاقة والعمل جنبًا وسويًا من أجل تنفيذ قرارات البلدية بشأن تنظيم أعمال البناء داخل المدينة وضبطهما بما يضمن منع حدوث أي مخالفات تنظيم أو بناء، والحد من التعديات على الملك العام. 
واتفق الجانبان على حث المواطنين المخالفين للتوجه إلى البلدية وتسوية أوضاعهم، والالتزام بأنظمة البناء المتبعة بما يحقق الوجه الأمثل للمدينة تنظيميًا وجماليًا.

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