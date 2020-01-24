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مديرية الشمال تعقد اجتماعا لمعلمات التربية الرياضية

24 كانون ثاني / يناير 2020 09:54

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غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي)، اجتماعاً لمعلمات التربية الرياضية بمدارس المديرية، وذلك لمناقشة خطة الأنشطة الرياضية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومشرف النشاط الرياضي في قسم الأنشطة الطلابية أ. مروان الخالدي، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل.

بدوره، رحّب أ. العرابيد بالحضور كافة، مشيداً بدور معلمي التربية الرياضية المهم في العملية التعليمية، مؤكداً على أهمية التربية الرياضية المدرسية في حياة الطلبة، سواء على الصحة الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية ، مؤكدا  أن الرياضة تعتبر وسيلة لتنميةِ القدرات الجِسميّة والعقليّة وتجديد النشاط وقتل روح الكسل والخمول.

وأوضح أن التربية الرياضيَة تُعدّ أحد فروع التربية الأساسية، التي تهدف إلى إكساب الفرد القيم والاتجاهات والمعرفة، ومن ثم تدريبه على القيام بالتمارين الرياضية التي تسهم في تكوين شخصيته بشكل متكامل، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين المستوى العقلي والجسدي.

ولفت مدير التعليم إلى أن هناك من يعتقد أنّ الرياضة تهتمّ بتربية الأجسام فقط، وهذا اعتقادٌ خاطئ، حيث أنّ مفهومها أوسع وأشمل من ذلك، فهي تهدف أولاً إلى تنمية فكر الإنسان قبل أن تكون وسيلةً لتنمية الفرد من الناحية البدنيّة.

وفيما يتعلق بالخطة الفصلية للأنشطة الرياضية للمديرية، أعرب أ. العرابيد عن إعجابه بها وبما تتضمنه من أنشطة ومسابقات مميزة قادرة على تفجير الطاقات الإبداعية للطلبة لتحقيق ذواتهم وبناء شخصياتهم، مؤكدا أن المديرية لن تتوانى في تقديم كل ما من شأنه المساهمة في إنجاح الخطة وتنفيذها عبر توفير الأدوات اللازمة لها.

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