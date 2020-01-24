تعليم الوسطى يجتمع بقيمي المختبرات العلمية

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى تفاصيل وبنود مسابقة التميز المخبري للعام الدراسي 2019-2020 مع قيمي المختبرات العلمية، خلال الاجتماع بهم بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات محمد أصلان، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدورة ، أشاد الحاج بجهود قيمي المختبرات العلمية ودورهم في تطوير المختبرات المدرسية، وشكر قسم التقنيات التربوية على ما يقوم به من مجهود وعمل لمتابعة المختبرات المدرسية وتنفيذ هذا اللقاء الذي يهدف الى الارتقاء بعمل قيمي المختبرات داخل المدارس.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التقنيات بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بعمل قيمي المختبرات وفي مقدمتها مسابقة التميز المخبري ومناقشة بنودها ومعاييرها، مؤكداعلى أهمية الاستعداد الجيد لهذه المسابقة حتى تحافظ مديريتنا ومدارسنا على التميز والصدارة، مشدداًعلى دور قيمي المختبرات في تفعيل المختبرات والعمل على بناء علاقة قوية بين الطلاب والمعلمين وبين المختبر.