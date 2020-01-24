القضاء العسكري يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع كلية العودة

غزة- الرأي

وقعت هيئة القضاء العسكري اتفاقية تعاون مشترك، مع كلية العودة بهدف تعزيز آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بين مؤسسات المجتمع الفلسطيني في محافظه غزة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد من هيئة القضاء العسكري بتقدمهم رئيس الهيئة المستشار العميد حقوقي د. أمين نوفل لكلية العودة حيث كان في استقبال الوفد رئيس الكلية د. هشام المغاري وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالكلية.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقة استراتيجية مشتركة، لإتاحة المجال لطلاب الجامعة للتعرف على القضاء العسكري واختصاصاته وتشكيل المحاكم العسكرية.

وأشار العميد د. نوفل إلى أهمية هذه الاتفاقية والتي تعمل على تطوير وتدريب الطلبة للارتقاء بهم واكتسابهم الخبرات العملية والمهنية اللازمة والتي تؤهلهم للاندماج في العمل،معربا عن تقديره للجهود الأكاديمية والبحثية الجبارة التي تقدمها كلية العودة للطلبة والباحثين في غزة.