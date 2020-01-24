وكالة الرأي الفلسطينية مديرية الشمال تعقد اجتماعا لمعلمات التربية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاء تنسيقي بين إدارة التنظيم وشرطة البلدية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم ينظم لقاء مجتمعياً في مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2395 ) الجمعة 24/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى وإعتقال 13 فلسطينياً بعد صلاة الفجر وكالة الرأي الفلسطينية باكستان تحث الأمم المتحدة للقيام بدورها لحل القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تمديد توقيف 3 أسرى والتجديد "الإداري" لرابع وكالة الرأي الفلسطينية قناة عبرية تكشف عن بنود خطيرة لـ "صفقة القرن " وكالة الرأي الفلسطينية يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وانخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

القضاء العسكري يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع كلية العودة

24 كانون ثاني / يناير 2020 10:08

1
1

غزة- الرأي

وقعت هيئة القضاء العسكري اتفاقية تعاون مشترك، مع كلية العودة بهدف تعزيز آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بين مؤسسات المجتمع الفلسطيني في محافظه غزة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد من هيئة القضاء العسكري بتقدمهم رئيس الهيئة المستشار العميد حقوقي د. أمين نوفل لكلية العودة حيث كان في استقبال الوفد رئيس الكلية د. هشام المغاري وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالكلية.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقة استراتيجية مشتركة، لإتاحة المجال لطلاب الجامعة للتعرف على القضاء العسكري واختصاصاته وتشكيل المحاكم العسكرية.

وأشار العميد د. نوفل إلى أهمية هذه الاتفاقية والتي تعمل على تطوير وتدريب الطلبة للارتقاء بهم واكتسابهم الخبرات العملية والمهنية اللازمة والتي تؤهلهم للاندماج في العمل،معربا عن تقديره للجهود الأكاديمية والبحثية الجبارة التي تقدمها كلية العودة للطلبة والباحثين في غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟