ليبرمان يهاجم ترامب بشأن صفقة القرن

الداخل المحتل-الرأي:

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "افيغدور ليبرمان" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بسبب قراره بنشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات "الإسرائيلية".

ووفقاً "لقناة كان العبرية"، أعرب ليبرمان عن اسفه لإقدام ترامب على نشر خطته للسلام قبل الانتخابات في "إسرائيل" بخمسة أسابيع، وتحديدا في اليوم الذي من المقرر أن تتم مناقشة مسالة الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".

وقال "ليبرمان" في تغريده له على موقع تويتر، "إن موعد نشر الخطة سيمنع اجراء نقاش موضوعي ومعمق في مبادرة سياسية هي من الأهم التي شهدناها في السنوات الأخيرة".