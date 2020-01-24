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غانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

24 كانون ثاني / يناير 2020 05:17

الداخل المحتل-الرأي:

تسود حالة من الاستياء في أوساط حزب أزرق أبيض (كحول لفان) الذي يرأسه قائد هيئة الأركان الأسبق "بيني غانتس" وذلك في أعقاب دعوته لزيارة واشنطن ولقاء ترمب.

وحالة الغضب في الحزب المنافس لليكود جاءت بعدما كشف نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" أن دعوة "غانتس" جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" "بنيامين نتنياهو" قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى الحزب الأزرق أن هذه الدعوة خدعة من نتنياهو من أجل تقويته وتقوية اليمين في الانتخابات القادمة.

واعتبر حزب "كحول لفان" دعوة "غانتس" بناء على مقترح "نتنياهو" إهانة للحزب، ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر في الحزب قولها إن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترمب لمناقشة خطة "صفقة القرن" خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض "غانتس" هذه الدعوة.
 
وفي نفس السياق انتقد  "نيتسان هروفيتش" من تحالف "العمل غيشر ميرتس" توقيت نشر الخطة قائلاً "إن الخطة لا تعدو كونها مناورة إعلامية قبل الانتخابات".

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