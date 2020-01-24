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"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد المقبل

24 كانون ثاني / يناير 2020 05:22

الداخل المحتل-الرأي:

من المقرر أن يصل رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس" الأسبوع القادم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر موقع "كان العبري" مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى واشنطن، تلبية لدعوة رسميه تلقاها يوم أمس.

وكان نائب رئيس الولايات المتحدة "مايك بينيس" صرح مساء أمس الخميس خلال اجتماعه مع "نتنياهو" في القدس أن نتنياهو ورئيس حزب “ازرق ابيض” "بيني غانتس" سيتوجهان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل للاطلاع على آخر التطورات بشأن خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام "الإسرائيلي" الفلسطيني.

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