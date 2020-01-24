الطقس: أخر تحديثات المنخفض الجوي الحالي

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون طقس فلسطين غدا السبت باردا إلى بارد جدا في مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة وتستقر الأجواء في عموم البلاد، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وتنبأت أن الطقس يوم الأحد ستسوده أجواء باردة جداً في ساعات الصباح الباكر ، وفي ساعات النهار يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود جو مستقر في كافة المناطق . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما الطقس يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وباردة نسبياً في الجبال . لكن تبقى البرودة حاضرة في ساعات الصباح والليل بشكل عام ، وتغطي السماء كبيات كبيرة من السحب المرتفعة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.