نجم برشلونة الشاب على بعد خطوة واحدة من الإنتقال إلى روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب النجم الشاب لفريق برشلونة، كارليس بيريز، من الإنضمام لصفوف نادى روما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أصبح خارج حسابات المدرب الجديد للفريق، كيكى سيتين، الذى يرغب فى التعاقد مع مهاجم جديد، من أجل تعويض غياب النجم الأوروجوايانى المصاب لويس سواريز.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس"، إيطاليا، فإن روما أصبح على بعد خطوة واحدة من الحصول على خدمات كارليس بيريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، خلال الميركاتو الشتوى الحالى، وهى موافقة برشلونة على إتمام الصفقة.

وكانت إذاعة "كادينا كوبى" الإسبانية، قالت فى تقرير سابق، إن كيكى سيتين مدرب البارسا، أخبر بيريز، بعدم وجوده ضمن خياراته فى المرحلة المقبلة، مع اقتراب عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلى من الإصابة.

واستبعد بيريز، من قائمة برشلونة، التى ستواجه فريق فالنسيا مساء اليوم السبت، فى الجولة الـ21 من الليجا.

وخاض النجم الشاب صاحب الـ21 عاما، 13 مباراة مع الفريق الكتالونى هذا الموسم فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ويتصدر الفريق الكتالونى، جدول ترتيب الليجا، الموسم الحالى، برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى ريال مدريد، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بينما يحتل خفافيش فالنسيا، المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة.