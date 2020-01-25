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هالاند يدخل تاريخ الدوري الألماني بخمسة أهداف فى 57 دقيقة

25 كانون ثاني / يناير 2020 08:36

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حقق النجم النرويجى الشاب ايرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، إنجازا تاريخيا فى الدوري الألماني، بعد تسجيله ثنائية فى شباك فريق كولن، خلال المباراة، التى انتهت منذ قليل بفوز أسود فيستفاليا، 5 – 1، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ19 من منافسات البوندزليجا.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن هالاند يعد أول لاعب فى تاريخ الدوري الألماني، ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول مباراتين له فى المسابقة، وبالتحديد خلال 57 دقيقة فقط، شارك فيهم مع الفريق.

وسجل المهاجم النرويجى صاحب الـ19 عاما أهدافه الخمسة مع أسود فيستفاليا، بواقع 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك فريق أوجسبورج، بعد مشاركته بديلا فى الدقيقة 56، وهدفين فى مرمى كولن، بعدما دخل بديلا فى الدقيقة 65.

وكان هالاند قد انضم لصفوف فريق بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوى.

ورفع بوروسيا دورتموند، رصيده للنقطة 36 فى المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق بايرن ميونخ، صاحب المركز الثانى، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، ويواجه اليوم السبت فريق شالكه، بينما توقف رصيد كولن عند 20 نقطة فى المركز الثالث عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الـ19 من البوندزليجا، اليوم السبت، بإقامة 6 مباريات، أبرزها لقاء بايرن ميونخ مع شالكه.  

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