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أخبار » الرياضة و الملاعب

مدرب غزي يوقف سلسلة إنتصارات فريقه السابق

25 كانون ثاني / يناير 2020 08:38

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في دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، الصراع مشتعل في القمة والقاع، رغم أن فريق شباب الزوايدة مبتعد في الصدارة كثيرا عن أقرب منافسيه بعد أن حافظ على سجله خالي تماما من الهزائم منذ إنطلاق المسابقة، هذا الدوري المثير الذي شهد تقلبات كثيرة على صعيد المدربين،

لكن المدرب القدير " حسام لبد " كان وجه مغاير وله دور كبير ومؤثر في إنتصارات نادي إتحاد ديرالبلح منذ إنطلاق المسابقة وكان يسير حنباً إلى جنب مع شباب الزوايدة وأهلي النصيرات في سباق القمة،

وأستطاع أن يؤسس فريقاً من أفضل الفرق التي تؤدي بنسق فني وبدني على أعلى مستوى، لكن شاءت الأقدار أن يرحل لبد عن فريقه السابق بطريقة وبأخرى،

ثم يكلف بالإدارة الفنية لجاره خدمات ديرالبلح ورغم رحيل العديد من اللاعبين عن الخدمات بين الدورين بعد أن فقد الأمل في المنافسة على الصعود، إلا أن بصمات لبد ظهرت على أداء الفريق المدعم بالوجوه الصاعدة، وكانت المواجهة المرتقبة بين الفريقين الجارين في الأسبوع الماضي،

وأستطاع لبد في هذا اللقاء أن يوقف إنتصارات فريقه السابق المتتالية ويتعادل خدمات ديرالبلح مع إتحاد ديرالبلح بهدفين لمثلهما هو التعادل الأول للإتحاد في الدور الثاني، علماً أن المدرب حسام لبد سبق له الفوز في الدور الأول على خدمات ديرالبلح 3/1 عندما كان مدربا لإتحاد دير البلح.

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