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ظاهرة “الزواحف المتساقطة” تغزو فلوريدا

25 كانون ثاني / يناير 2020 08:54

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استفاق سكان ولاية فلوريدا الأميركية، صباح الأربعاء الماضي، على منظر غريب، إذ تفاجأوا بالزواحف، ولا سيما الحرابيّ الخضراء، ملقاة على الأرض وكأنها ميتة، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات التي رصدت هذه الظاهرة الغريبة.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من “تساقط الزواحف”، لا سيما الحرابي، على الأرض بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث أن انخفاض الحرارة يؤدي إلى إصابة الزواحف بالشلل المؤقت مما يؤدي إلى تساقطها من على الأشجار التي تؤوي إليها عادة.

وتعتبر “الحرباء الخضراء/ الإغوانة” من أشهر أنواع الزواحف التي تنتشر في جنوب فلوريدا، وتعتبر الحرباء الخضراء من الأنواع المستوطنة في الولاية، بحسب موقع “لايف ساينس”، وتعود أسباب هذه الظاهرة الغريبة إلى طريقة الدفاع التي تتخذها الزواحف عند انخفاض درجة الحرارة حيث تعمد إلى ما يسمى “السبات” لتحافظ على ما تبقى من حرارة جسمها عبر التقليل إلى أدنى حد من وظائفها الحيوية، ولذلك تصاب بما يشبه الشلل.

ويشير موقع “لايف ساينس” إلى أن من المهم الانتباه إلى أن هذه الزواحف ليست ميتة، بل ستعود للحركة مع ارتفاع درجة الحرارة، لذلك طلبت من السكان ترك هذه الزواحف وشأنها حيث سقطت، لأنها ستعود للحركة مع ارتفاع درجة الحرارة..

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