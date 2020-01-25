دراسة تحذر: المضادات الحيوية تسبب السمنة فى مرحلة الطفولة

المضادات الحيوية يوصفها العديد من الأطباء لعلاج العدوى البكتيرية لكن مع تكرارها عدة مرات خاصة للأطفال تسبب لهم عواقب وخيمة، حيث وجد الباحثون خلال دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يتلقون وصفات مضادات حيوية متعددة في وقت مبكر من العمر عرضة للسمنة.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 أعوام والذين تلقوا أكثر من 9 وصفات للمضادات الحيوية في حياتهم كانوا أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم الذين لا يتعرضون للمضادات الحيوية.

ووجدت الدراسة الثانية نمطا مماثلا، ومع ذلك ، اختفى ارتباط السمنة بالمضادات الحيوية عندما قارن الباحثون الأشقاء ببعضهم البعض - مما يشير إلى أن بعض العوامل الأخرى داخل العائلات قد تفسر النتيجة بدلاً من ذلك.

في الوقت الحالي ، قال الخبراء ، إنه من غير الواضح ما إذا كان استخدام المضادات الحيوية يؤثر بشكل مباشر على وزن الأطفال.لكن الدراسات تؤكد الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية بحكمة أكثر، بدلا من وصفها مراراً وتكراراً.

بشكل عام ، يميل الأطفال الذين تلقوا أربعة أو أكثر من وصفات المضادات الحيوية إلى زيادة وزنهم عن أولئك الذين لديهم وصفات طبية أقل.

وكان الأطفال الذين لا يقل عدد جرعاتهم عن 10 وصفات طبية أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 2.4 مرة مقارنة بالأطفال الذين ليس لديهم وصفات طبية.

وقال الدكتور كاميرون جرانت كبير الباحثين "هناك أمراض في مرحلة الطفولة المبكرة يجب إعطاء المضادات الحيوية لها، ومع ذلك ، هناك عدد من الأمراض لا تعطى له المضادات الحيوية ، ولكنها توصف في بعض الأحيان."

وأكد الباحثون أن البرد الشائع هو مثال واحد، حيث أن نزلات البرد تسببها الفيروسات ، والمضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا عديمة الفائدة ضدها.