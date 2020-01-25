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الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

25 كانون ثاني / يناير 2020 09:51

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجوـ الثلاثاء المقبل، غائماً جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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