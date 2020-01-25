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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2396 ) السبت 25/1/2020
أخبار فلسطينية
عباس يطلب من الأمير تشارلز اعتراف بريطانيا بفلسطين
حماس تدعو الأمة للمشاركة في حملة "الفجر العظيم"
إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن القدس 4 شهور
الأمير تشارلز:العلاقات البريطانية الفلسطينية متجذرة ونسعى لتطويرها
"صفقة القرن" تمنح إسرائيل كل القدس والمستوطنات والسيطرة
د. صبري "للقدس": من حقي الصلاة في المسجد الأقصى وقرار الإبعاد
الأوقاف: إحراق مسجد جنوب القدس جريمة واعتداء صارخ على مشاعر
هنية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزيين
أخبار إسرائيلية
زعماء أحزاب إسرائيل يستعدون لقرب طرح «صفقة القرن» ويشددون خطابهم الاستيطاني بضم الأغوار…
ليبرمان: لن تسقط السماء في حال الكشف عن «صفقة القرن» بعد انتخابات الكنيست
بنس: ترامب وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل
إسرائيل تواصل تنفيذ الاعمال الانشائية لتوسيع شارع الانفاق
تقدير إسرائيلي: إعلان الصفقة سيؤدي لتصعيد عسكري مع الفلسطينيين
اخبار دولية
الادعاء يدعو لإزاحة ترامب من منصبه خلال محاكمة عزله
أخبار عربية
الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية
الأردن يدين انتهاكات إسرائيل للأماكن المقدسة ويطالب بوقفها
الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل ومتمسكون بحل الدولتين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 12 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية بالقدس المحتلة
إسرائيل تعتقل نحو 900 طفل خلال عام… و540 أسيرا يقضون أحكاما مدى الحياة
الرئاسة الفلسطينية تستعد لإقرار «خطة مواجهة صفقة القرن» وتكذّب ترامب وتنفي أي حوار…
الفلسطينيون يتجاهلون إعلان ترامب المرتقب بشأن صفقة القرن
أطراف فلسطينية تجدد رفضها لـ”صفقة القرن” الأمريكية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة ـ (فيديو)
الشرق الاوسط
الفلسطينيون يتعهدون بـ«إسقاط المؤامرة» ويحذّرون من «تجاوز الخطوط الحمر»
الأهرام المصرية
قبل زيارة نتنياهو لواشنطن.. "ترامب" يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط
عباس يعرب عن تقديره جهود بوتين في دعم القضية الفلسطينية
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين
الغد الأردنية
خطة القرن “فرصة تاريخية” لإسرائيل
الفلسطينيون يتجاهلون اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب إطلاق خطته “صفقة القرن”
الشرق القطرية
الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال ضم أجزاء من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو وفاة الطفل المقدسي قيس أبو رميلة وسط شكوك بتعرضه للاختطاف
الإبعاد.. سياسة الاحتلال لإفراغ القدس من المصلين
الأمطار تكشف ترهل البنية التحتية في الضفة.. والمواطنون يعلنون استياءهم
تقرير انتخابات مجالس العائلة "عرس ديمقراطي"
الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من جنين
"دار الافتاء": الأحد غرة شهر جمادى الآخرة
إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال شمال غرب رام الله
"الأحرار": يجب تصعيد المقاومة لوقف عدوان الاحتلال بالقدس
النائب أبو طير يستنكر جريمة حرق مسجد البدرية بالقدس المحتلة
إصابة 3 مواطنين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
القدس المحلية
اصابة 5 مواطنين في عملية البحث عن الطفل المقدسي
اصابات خلال مواجهات في بيت حنينا
اخماد حريقين بمنزل وسيارة بمنطقة جنين
فيديو: عمليات بحث واسعة عن طفل مقدسي فقد بظروف غامضة
اتهام شاب من عيلوط بحيازة سلاح وإطلاق نار
اعتقال المحرر فضاء الزغيبي من جنين
حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي غزة العالقة
قوات الاحتلال تداهم محطة وقود في تقوع وتفرض اجراءات على حركة المركبات
الحياة الجديدة
ماكرون: لا يمكن استخدام المحرقة لـ"تبرير" الكراهية
الرئيس يستقبل نظيره الروسي في بيت لحم
أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ممنهج
الأيام
صفقة القرن".. الوجه الآخر لخطة الضم
الأمير تشارلز يزور مسجد عمر في بيت لحم
خطيب الأقصى يكسر قرار إبعاده ويدخل المسجد على الأكتاف
وكالة صفا
البرغوثي: "صفقة القرن" مشروع إسرائيلي بغلاف أمريكي
مصدر لصفا: معبر رفح مخصص الإثنين والثلاثاء للمعتمرين
الاحتلال يُبعد عددًا من المقدسيين وفلسطيني الداخل عن الأقصى والبلدة القديمة
الجهاد: "صفقة القرن" تؤسس لسرقة ونهب باقي حقوق شعبنا
وقفات غضب احتجاجًا على واقع شارع جنين-حيفا
"فتح": أي خطة تتعارض مع حقوق شعبنا ستفشل
"الديمقراطية": إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن" إعلان حرب على شعبنا
وكالة الرأي الفلسطينية
شركة الكهرباء: تعطل أحد خطوط الكهرباء المغذية لخان يونس
الحية يدعو الأمة لنصرة المسجد الأقصى
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
ثلاث إصابات بينهم ناشط "إسرائيلي" في مسيرة كفر قدوم
شرطة المرور تُدشّن إشارات ضوئية في تجمع مدارس المزرعة بدير البلح
النائب عطون يدعو لتعزيز صمود المقدسيين
النائب أبو طير يستنكر جريمة حرق مسجد البدرية بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم
اقتحام منزل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري
الاحتلال يعتقل أسير محرر في جنين وزوجته: خربوا المنزل
الاحتلال يعلن البحر الميت منطقة عسكرية مغلقة والسبب "نهر سري" خطير
سما نيوز
غزة تلوح بتبكير استئناف مسيرات العودة
إصابة 23 مواطنا في بيت حنينا والاحتلال يغلق القدس في اعقاب اختفاء طفل
حماس" وخيار يحيى السنوار الصعب.. مايكل ميلستين
وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر المواطنين بتجنب السفر الى الصين
"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى
قوات الاحتلال تداهم محطة وقود في تقوع وتفرض اجراءات على حركة المركبات
عرب 48
وفاة الطفل قيس أبو رميلة بعد العثور عليه بمجمع مياه
الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى مدة 4 أشهر
الهيئة العليا تهدد باستئناف مسيرات العودة إذا استمرت اعتداءات الاحتلال
وكالة وفا
"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين الاعتداء على ا..
الخضر يحافظ على الصدارة بفوزه على جورة الشمعة بهدفين..
الرئيس يهاتف القاضي سلوى الصايغ ويطمئن على صحتها
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 شباط (فبراير)
- 2002م هجوم مسلح على محطة الحافلات في مدينة القدس عند النبي يعقوب قام بها الاستشهادي رامي محمد محمود من كتائب الأقصى، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 أفراد شرطة و9 أشخاص.
- 1996م عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق وقد تبنت هاتين العمليتين كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أسفرتا عن مقتل 27 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح.
- 1994م اقتحم باروخ غولدشتاين وهو طبيب صهيوني يهودي حاقد من مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أرض مدينة الخليل المحتلة؛ اقتحم ساحة إسحاق بالحرم الإبراهيمي عند الخامسة صباحاً، وأطلق 188 رصاصة على المصلين أثناء صلاة الفجر فقتل 35 وجرح 135 قبل أن يقتله المصلون الفلسطينيون، اعتبره المتطرفون اليهود بطلاً قومياً وأقاموا له نصباً تذكاريا كبيرا في مستعمرة كريات أربع، ويقومون بالحج إليه لأداء الطقوس الدينية وأداء القسم للسير على نهجه.
- 1980م وفاة الأستاذ أحمد الشقيري وأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولد في تبنين بجنوب لبنان حيث كان والده الشيخ أسعد منفياً هناك.
- 1946م عصابات يهودية مسلحة تهاجم معسكرات جيش الانتداب البريطاني في فلسطين، وتدمر عشرين طائرة من نوع هليفاكس.