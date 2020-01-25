بلدية خان يونس: تنظيم ندوة حول المعادن الثمينة ودعم المنتج المحلي

غزة- الرأي

نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع بلدية خان يونس ونقابة الصاغة ندوة تثقيفية بعنوان : "التعريف على المعادن الثمينة ودعم المنتج المحلي"، وذلك في إطار المساعي المبذولة لاطلاع المواطنين على أهمية تلك المعادن وتصنيفاتها وطرق المحافظة عليها.

وشارك في الندوة رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد م . جمال مطر، ونقيب الصاغة أ. محمود حمادة، ولفيف من الشخصيات وعموم المهتمين في المحافظة.

بدوره، أثنى م. البطة على دور وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المستهلك الفلسطيني واسهاماتها الكبيرة في دعم المنتج المحلي داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك ما بين البلدية والوزارة والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات واسعة في سبيل حماية المستهلكين، مبيناً أهمية الندوة في رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمعادن الثمينة والتي لا تقل جودتها عن نظيرتها الأجنبية أو التي تصنع بالخارج.

من جانبه، قدم م. مطر شرحاً موجزاً حول كيفية الكشف عن المعادن الثمينة والتعرف عليها ونسبة الذهب الخالص بكل نوع منها والتي تزيد من قيمتها المادية حسب النسب المعروفة لدى الصاغة أو من يقتنون تلك المعادن، مستعرضاً قيمة الذهب والعملات المتداولة وبعض المصوغات الذهبية لتعريف المشاركين على وجود الدمغة للتأكد من سلامة تلك المعادن وخضوعها للشروط والمواصفات القياسية الفلسطينية.