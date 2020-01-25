اللواء أبو وطفة يتفقد شرطة رفح

غزة- الرأي

نظَّم مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة زيارة تفقدية لشرطة محافظة رفح حيث كان في استقباله العقيد رأفت سلامة مدير شرطة محافظة رفح.

وأكد اللواء أبو وطفة في كلمة له مع مدراء المراكز والإدارات المتخصصة على أهمية رفح باعتبارها بوابة قطاع غزة للعالم الخارجي ، مشيداً بجهود شرطة المحافظة في إبراز الصورة المشرفة لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأشار إلى أن منتسبي قوى الأمن الفلسطيني تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة تدفعهم دوماً لتطوير أنفسهم علي مختلف الأصعدة ليكونوا على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام الموكلة إليهم وانجاز أهداف المؤسسة التي ينتمون إليها.

وبيّن أنه رغم قلة الإمكانيات والموارد ونقص الكادر البشري إلا أن وزارة الداخلية مستمرة في القيام بمهامها وواجبها في توفير الأمن وبسط النظام والقانون وخدمة المواطنين.

وتقدم أبووطفة بالشكر لقيادة شرطة محافظة رفح ، على جهودهم المبذولة في حماية المواطن وتقديم الخدمة له، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور والاهتمام بالمسارات التخصصية في العمل.

وأجرى مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي جولة تفقدية لأقسام ودوائر العمل في المحافظة، مستطلعاً طبيعة عملها.

كما قام بزيارة نظارة المحافظة وتفقد أوضاع الموقوفين فيها.

بدوره، رحب العقيد رأفت سلامة بزيارة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات في إطلاع قيادة الوزارة عن كثب على طبيعة مهام الأجهزة والإدارات وعملها، مستعرضاً أهم الإنجازات التي قامت بها شرطة المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها السيد اللواء محمود أبو وطفة للأجهزة التي تتبع مكتب مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، والتي تهدف للاطلاع على سير العمل.