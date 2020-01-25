بلدية خان يونس والصليب الأحمر تبحثان سبل عملية التنمية بالأحياء المهمشة

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة م. علاء الدين البطة مع وفد رفيع المستوى من الصليب الأحمر برئاسة رئيس بعثتها في غزة "اجناسيو كاساريس"، ومستشار مدير بعثة غزة م. فايز الأقرع، ومديرة المكتب في خان يونس أ. آمال العويني، دفع عجلة التنمية في الأحياء المهمشة لا سيما الواقعة غرب المدينة التي حُرمت من التطوير حتى عام 2005 نتيجة لوجود الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت تجثُم على ثلث مساحة خان يونس .

وكان م. البطة قد استقبل الوفد المذكور بحضور مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومسئول قسم العلاقات الدولية . هيا الأغا.

وأوضح م. البطة التحديات والعقبات التي تواجه البلديات في محافظات غزة بشكل عام وبلدية خان يونس على وجه الخصوص حيث أن معظم أحيائها حُرمت من التنمية بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

واستعرض م. البطة معاناة سكان هذه الأحياءً طالباً إعادة تعريف المناطق المهمشة من قبل الوكالات الدولية حيث أنها ليست فقط المناطق الحدودية، مشيراً إلى جهود البلدية في تنفيذ بعض المشاريع الطارئة التي تأخذ البعد الإنساني من أجل التخفيف عن كاهل المعاقين وذوي الاحتجاجات الخاصة، داعياً منظمة الصليب الأحمر بالمساعدة في دعم صمود السكان من خلال المحافظة على استمرارية المشاريع الحيوية.

بدوره ، شكرا السيد كاساريس رئيس البلدية على حُسن الاستقبال، موضحاً عمل الصليب خلال الفترة الماضية تركز على المناطق الحدودية خلال مسيرات العودة ومع ذلك لم يهمل المجالات التنموية من خلال البرامج المختلفة للمياه والصرف الصحي، واختتم اللقاء بجولة على مركز خدمات الجمهور للتعريف بآلية عمل المركز لتسهيل معاملات المواطنين.