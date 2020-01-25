"أبو الريش" يناقش التصور الأولي لمشروع العيادات الخارجية والطوارئ بالشفاء

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش التصور الأولي لمشروع العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي ، وذلك بحضور مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح ، وم. بسام الحمدين مدير عام الهندسة والصيانة ، ود. محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي .

وقال د. أبو الريش : " أن المشروع الجديد يأتي استجابه لتطلعات الوزارة في تعزيز خدمات مجمع الشفاء خاصة مع الزيادة في تعداد المترددين ، وتحقيق صورة أفضل من شكل تقديم الخدمة وسهولة الحصول عليها " .

مشيرا الى أن الوزارة تعكف على وضع التصورات لتنظيم سلة الخدمات الصحية التي يقدمها مجمع الشفاء والذي يضم ٣٠ % من جهد وعمل الوزارة " .