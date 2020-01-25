بلدية جباليا النزلة تنسق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء 8 مدارس جديدة

غزة- الرأي

بحثت بلدية جباليا النزلة مع مديرية التربية والتعليم في شمال غزة المعيقات التي تقف أمام إنشاء 8 مدارس حكومية جديدة في مناطق نفوذ البلدية، واللازمة من أجل الحد من الكثافة الصفية في المدارس الموجودة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب رئيس البلدية أ. عصام جودة، بحضور مدير دائرة المساحة والتنظيم م خالد ابو شمالة، ومدير مديرية التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، رافقه مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم.

وناقش الطرفان إمكانية تخصيص 8 قطع أراضي لإنشاء المدارس عليها، وذلك للحد من الكثافة الصفية في المدارس الموجودة في مدينة جباليا.

بدوره ، قال رئيس البلدية أ. عصام جودة إن مسؤولية البلدية لا تقتصر على توفير خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي وإقامة المشاريع التنموية وافتتاح الشوارع وتعبيد الطرق فحسب، بل إنها ساهمت بشكل كبير وبحكم نفوذها في تذليل العقبات أمام المؤسسات والوزارات المعنية لإقامة مشاريع خدماتية وحيوية من شأنها النهوض بالمدينة وتطويرها وتلبية احتياجات مواطنيها المختلفة.

وأكد رئيس البلدية أن مناطق نفوذ بلدية جباليا النزلة بحاجة ماسة لإنشاء 8 مدارس على الأقل، لكن غياب مساحات الأرض الكافية يعرقل تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم مع وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي من أجل التعاون في تخصيص قطع أراضي لعدد من المشاريع المهمة وعلى رأسها إنشاء مدارس جديدة.

