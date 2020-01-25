شرطة الشمال تبحث التعاون المشترك مع لجان الإصلاح

غزة- الرأي

بحثت شرطة محافظة شمال غزة مع لجان الإصلاح وشؤون عشائر الشمال، سبل التعاون والتنسيق المشترك في قضايا تخص عمل الشرطة ولجان الاصلاح وفيما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطنين وتحقيق الصلح والسلم المجتمعي.

وحضر اللقاء مدير شرطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة ونائبه العقيد ماهر عدوان ومدير مركز شرطة معسكر جباليا المقدم طلعت المبحوح ومدير عام شؤون العشار والاصلاح الاستاذ رياض الزيتونية وعدد من الوجهاء والمخاتير ورجال اصلاح محافظة الشمال.

بدوره، أشاد الرزاينة بدور رجال الاصلاح والعشائر في إرساء السلم المجتمعي مبينا انهم جزء أصيل من منظومة الأمن المجتمعي من خلال ما يقدموه من خدمات إصلاحية للمواطنين ومساعدة الأجهزة الشرطية في حل الكثير من القضايا.

وأوضح الرزاينة ان اللقاء جاء للتعريف بإنجازات الشرطة خلال 2019 الماضي، مؤكدا على أهمية التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع بما فيهم لجان الإصلاح فهم شركاء في الانجاز وهم يعملون جنباً إلى جنب مع ضباط وأفرد الشرطة من أجل خدمة المواطنين،مؤكداً أن لجان الإصلاح تقدم الكثير من الخدمات الإصلاحية للمواطنين، مؤكداً أن هناك تعليمات مستديمة لدى مراكز الشرطة بإعطاء لجان الاصلاح الوقت الكافي لحل بعض القضايا التي تتدخل لإصلاحها.

ونوه إلى أن عدد الشكاوى لدى مراكز الشرطة مقارنة بالعام 2018 هناك انخفاض بنسبة 4% بعدد الجرائم وهذا يدل على ثقافة التزام المواطنين بالقانون وثقة المواطنين بإجراءات الشرطة في إعادة الحقوق إلى أهلها.

وبين الزيتونية أن الهدف من اللقاء هو تعزيز العلاقة بين الشرطة الفلسطينية في محافظة الشمال ولجان الاصلاح والعشائر والمخاتير والعمل على تذليل العقبات وتعزيز العلاقة للوصول إلى السلم المجتمعي وبحث المعيقات والتغلب عليها.

في ختام اللقاء، وجه بعض المخاتير والأعيان بعض الاستفسارات والتساؤلات لمدير شرطة الشمال وتم الرد عليها وتوضيح بعض المواقف والاستفسارات.