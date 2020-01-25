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وفاة الطفل أبو ارميلة غرقاً بمنطقة تجمع لمياه الأمطار

25 كانون ثاني / يناير 2020 10:39

الطفل قيس أبو ارميلة
الطفل قيس أبو ارميلة

القدس المحتلة – الرأي:

عثر صباح اليوم السبت، على الطفل قيس أبو ارميله ( 8 سنوات)، متوفياً  داخل منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة، بعد اختفاء آثاره منذ عصر يوم أمس.

وأعلن عن وفاة الطفل بعد وقت قصير من العثور عليه، حيث نقل إلى مستشفى "هداسا" لتقديم الاسعافات الأولية له، ولكنه فارق الحياة.

وقالت مصادر محلية إنه تم العثور على الطفل وهو في حالة حرجة للغاية، كونه تعرضه للبرد الشديد طيلة ساعات في المنطقة ، حيث اتضح أنه كان موجودا تحت لوح خشبي، ورأسه قد علّق في الوحل.

وكان قد أصيب 23 مواطنا، الليلة الماضية، عقب قمع الاحتلال لمسيرة شارك بها المئات لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل أبو ارميلة.

كما أغلقت سلطات الاحتلال حاجز قلنديا ومخيم شعفاط، ومنعت دخول القدس بشكل تام.

وحمّل محافظ القدس عدنان غيث الاحتلال المسؤولية عن وفاة الطفل، كونه كان متواجدا في منطقة غير محمية، وكان الأحرى بسلطات الاحتلال أن تقوم بإغلاق عبارات المياه المفتوحة، وعدم السماح للأطفال بالوصول اليها.

 

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