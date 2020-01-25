"الصحة "لقاء عمل لبحث الوظيفة التشغيلية لمراكز الرعاية الأولية الجديدة

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش خلال لقاء عمل في مكتبه سبل الاستفادة المثلى من مراكز الرعاية الاولية الجديدة وتحقيق الوجه الأكمل للوظيفة التشغيلية لها .

وقال د. ابو الريش : " أن ما تشهده مراكز الرعاية الأولية من مشاريع تطوير للبنى التحتية وانشاء مراكز جديدة اكثر موائمة لمستويات الخدمة الثالثة والرابعة ، وضرورة الخروج بتصور متقدم يعزز من دور الرعاية الأولية كبوابة أساسية وخط الدفاع الأول عن صحة المواطن " .

مشيرا الى جملة من الاجراءات الناظمة لجوهر تقديم الخدمة ، والتي ستحقق التوزيع الامثل للكادر ، وتنظيم فترات العمل ، واستخدام أمثل للموارد المتاحة " .

وقدم مدير عام الرعاية الاولية د. مدحت عباس جملة من التصورات والتي تساهم في رسم الاطار العملي لتنظيم وتعزيز الخدمة وتحقيق التكاملية مع المستشفيات خاصة مع اقسام الطوارئ فيها " .