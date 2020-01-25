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وكلاء الوزارات يتفقدون معبر كرم أبوسالم للبدء بمشروع توسيعه

25 كانون ثاني / يناير 2020 11:40

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غزة- الرأي

أجرى وفد من وكلاء الوزارات أمس الأول ، جولة تفقدية لمعبر كرم أبو سالم التجاري، وضم الوفد كلاً من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ، وعدد من المدراء العامون من الوزارات وبمشاركة ووزارة الداخلية.
وتهدف هذه الجولة الاطلاع على سير العمل في المعبر، والبدء في وضع ومناقشة الإجراءات العملية لمشروع تطوير وتوسيع المعبر، حيث سيتم اضافة مساحات جديدة للمعبر التي من شأنها أن تساهم في تحسين حركة التجارة من والى قطاع غزة وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل في المعبر.
بدوره ،أكد وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور رشدي وادي ان الهدف من تطوير المعبر يأتي في إطار رؤية الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار ومؤسسات القطاع الخاص، لإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن بكل يسر وسهولة، وذلك بحوسبة العمل في المعبر والربط بين الوزارات.
وأوضح وادي ان التطوير في المعبر يهدف أيضاً للحفاظ على سلامة البضاعة وخاصة المواد الغذائية.

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