الاحتلال يبعد 11 مقدسياً عن الأقصى بينهم فتاة ومعلمة

القدس المحتلة – الرأي:

قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد 11 مقدسياً بينهم فتاة ومعلمة عن المسجد الأقصى المبارك، لفترات تتراوح بين أسبوع و 4 أشهر.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال أبعد المقدسي أحمد أبو غزالة لمدة 4 أشهر، محمد العلمي لـ15 يوماً، والصحفي عبد الكريم درويش لـ10 أيام، والصحفي أمجد عرفة لـ10 أيام، تامر خلفاوي لـ15 يوماً، وقتيبة أبو شقرة لمدة أسبوع، ومروان الرشق لمدة 15 يوماً، وأحمد الجولاني لـ15 يوماً، ومعاذ الأشهب لـ15 يوماً.

كذلك سلم الاحتلال المرابطة "مدلين عيسى" قرار ابعاد عن المسجد الأقصى لمدة 3 شهور، والمعلمة هنادي الحلواني يومان عن البلدة القديمة.