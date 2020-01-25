مديرية شرق غزة تتبع استيراتيجية التعلم النشط وعنصر المرح

غزة- الرأي

أبدعت المعلمة فاتن صلاح من مدرسة هاشم الأساسية "ب" في مديرية شرق غزة من تسخير لعبة السلم والحية في التعليم الممتع من خلال رسمها لعبة السلم والثعبان على أرضية المدرسة ليتم المزج ما بين المرح والتعليم وذلك ​في اطار استراتيجيات التعليم الممتع ،والتعلم باللعب.

وتشير أ. صلاح أنه تم توظيف هذه اللعبة في العملية التعليمية من خلال سؤال التلميذ سؤالاً وإن كانت اجابته صحيحة يكافأ برمي حجر النرد والقفز على العدد المعطى ،مبينةً أنه تم توظيف اللعبة في تعلم عملية العد وصولاً للعدد مئة.

وتوضح المعلمة صلاح أن الطلبة بحاجة إلي أساليب تخرجهم عن المألوف في التدريس فكان لابد من توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة تجعلهم يستمتعون أثناء التعلم ,فكانت مبادرة السلم والثعبان للتعلم باللعب، التي تجمع بين التعلم النشط وتوفير عنصر المرح والتشويق، وكذلك تفريغ نفسي للطبة من خلال القفز والحركة.

ويشعر الطلبة بالسعادة خلال ممارستهم هذه اللعبة وتكسبهم العديد من المعارف والمهارات .