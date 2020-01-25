محيسن : الحاضنة المجتمعية عامل مهم في تعزيز الخدمة الصحية

غزة- الرأي

أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن على أهمية دور الحاضنة المجتمعية كعامل مهم في تعزيز الخدمة الصحية ، جاء ذلك خلال استقباله وفدا كريما من مجلس عائلة سكيك ومدير دائرة الحاضنة الشعبية د. محمد الفرا ووفد الحاضنة بحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم ، ومدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية و مدير وحدة التأمين ا. فايز الشلتوني ، ومدير العلاقات العامة ا. كمال موسى ..

وقال د. محيسن : " أن وزارة الصحة تنظر الى محيطها المحلي والمجتمعي كاطار شريك في صناعة الانجاز الصحي والالتفاف حول مقدمي الخدمة وتعزيز دورهم وحماية المقدرات الصحية ، لتكتمل الصورة التي ينتظرها مرضانا بتقديم خدمة صحية ذات جودة رغم شح الامكانيات والموارد " موضحاً حرص الوزارة على التواصل المفتوح مع الجمهور وبذل كل مايمكن لتسهيل حصولهم على الخدمة ، واشرافها على تعزيز حلقة التواصل مع مكونات المجتمع واشراكهم في رسم القرار الصحي الذي يترجم الى انجاز هنا أو هناك " .

بدوره، عبر الحاج يحيى سكيك رئيس مجلس عائلة سكيك ، عن اعتزازهم بالكادر الطبي والذي كان وسيبقى على الدوام يعبر بكل صدق وتفاني عن مشهد الصمود لأبناء شعبنا ، فدورهم مشهود وجهدهم مقدر ويشار اليه في كافة المناسبات ، مشيدا بحرص وزارة الصحة على تقوية روابط الصلة مع العائلات الفلسطينية معربا عن أمله في أن يكون هناك اطار يضم المكونات المجتمعية تساهم في تقديم الاسهامات التي تعزز عمل طواقمنا الصحية " .

من ناحيته ،تحدث مدير دائرة الحاضنة الشعبية د. محمد الفرا عن دور الحاضنة الشعبية في لملمة جراحات شعبنا وتكاتف الجهود التي من شأنها الحفاظ على سمات مجتمعنا وترابطه وتماسكه ، معتبرا ان ماتقدمه وزارة الصحة من خدمات يعبر عن هؤلاء البواسل الذين يقدمون الكثير للحفاظ على صحة وسلامة المواطن " .