وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد 11 مقدسياً عن الأقصى بينهم فتاة ومعلمة وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: الاحتلال يتوسع في هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة "ج" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة البيطرة فى بلدية غزة تشرف على ذبح 8500 رأساً من الماشية وكالة الرأي الفلسطينية "غزة" تخشى الوصول للاحتطاب بالنار بدلاً عن الغاز وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بالوسطى وخان يونس تعمل على تأمين الغاز للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا وكالة الرأي الفلسطينية وكلاء الوزارات يتفقدون معبر كرم أبوسالم للبدء بمشروع توسيعه وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تقوم بجولة ليلية لتأمين الغاز للمواطنين بالشمال وغزة وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى 4 أشهر
أخبار » الأخبار الحكومية

محيسن : الحاضنة المجتمعية عامل مهم في تعزيز الخدمة الصحية

25 كانون ثاني / يناير 2020 01:29

1
1

غزة- الرأي

أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن على أهمية دور الحاضنة المجتمعية كعامل مهم في تعزيز الخدمة الصحية ، جاء ذلك خلال استقباله وفدا كريما من مجلس عائلة سكيك ومدير دائرة الحاضنة الشعبية د. محمد الفرا ووفد الحاضنة  بحضور  الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم ، ومدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية و مدير وحدة التأمين ا. فايز الشلتوني ، ومدير العلاقات العامة ا. كمال موسى ..
وقال د. محيسن : " أن وزارة الصحة تنظر الى محيطها المحلي والمجتمعي كاطار شريك في صناعة الانجاز الصحي والالتفاف حول مقدمي الخدمة وتعزيز دورهم وحماية المقدرات الصحية ، لتكتمل الصورة التي ينتظرها مرضانا بتقديم خدمة صحية ذات جودة رغم شح الامكانيات والموارد " موضحاً  حرص الوزارة على التواصل المفتوح مع الجمهور وبذل كل مايمكن لتسهيل حصولهم على الخدمة ، واشرافها  على تعزيز حلقة التواصل مع مكونات المجتمع واشراكهم في رسم القرار الصحي الذي يترجم الى انجاز هنا أو هناك " .
بدوره،  عبر الحاج يحيى سكيك رئيس مجلس عائلة سكيك ، عن اعتزازهم بالكادر الطبي والذي كان وسيبقى على الدوام يعبر بكل صدق وتفاني عن مشهد الصمود لأبناء شعبنا ، فدورهم مشهود وجهدهم مقدر ويشار اليه في كافة المناسبات ، مشيدا بحرص وزارة الصحة على تقوية روابط الصلة مع العائلات الفلسطينية معربا عن أمله في أن يكون هناك اطار يضم المكونات المجتمعية تساهم في تقديم الاسهامات التي تعزز عمل طواقمنا الصحية " .
من ناحيته ،تحدث مدير دائرة الحاضنة الشعبية د. محمد الفرا عن دور الحاضنة الشعبية في لملمة جراحات شعبنا وتكاتف الجهود التي من شأنها الحفاظ على سمات مجتمعنا وترابطه وتماسكه ، معتبرا ان ماتقدمه وزارة الصحة من خدمات يعبر عن هؤلاء البواسل الذين يقدمون الكثير للحفاظ على صحة وسلامة المواطن " .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟