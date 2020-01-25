وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد 11 مقدسياً عن الأقصى بينهم فتاة ومعلمة وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: الاحتلال يتوسع في هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة "ج" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة البيطرة فى بلدية غزة تشرف على ذبح 8500 رأساً من الماشية وكالة الرأي الفلسطينية "غزة" تخشى الوصول للاحتطاب بالنار بدلاً عن الغاز وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك بالوسطى وخان يونس تعمل على تأمين الغاز للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية خبير عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس وحزب الله أكثر كفاءة منا وكالة الرأي الفلسطينية وكلاء الوزارات يتفقدون معبر كرم أبوسالم للبدء بمشروع توسيعه وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تقوم بجولة ليلية لتأمين الغاز للمواطنين بالشمال وغزة وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى 4 أشهر
أخبار » الأخبار الحكومية

القدرة : نعتز بعمق الشراكة مع المؤسسات الصحفية لتطوير العمل الاعلامي الصحي

25 كانون ثاني / يناير 2020 01:33

1
1

غزة- الرأي

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د. أشرف القدرة على عمق الشراكة مع المؤسسات الصحفية في تطوير العمل الاعلامي في الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارته وكلاً من  مدير العلاقات العامة ا. كمال موسى ومسئولة التدريب والتطوير الاعلامي ا. زينب عودة  لمؤسسة بيت الصحافة لبحث ومناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك .
بدوره، قال د. القدرة :" أن وزارة الصحة ممثلة بوحدة العلاقات العامة والاعلام تعتز على الدوام بمدى العلاقة مع المؤسسات الاعلامية والتي هي بالاساس جزء رئيس من مشهد دعم عمل المنظومة الصحية " .
وأضاف :" أن مؤسسة بيت الصحافة واحدة من المؤسسات الرائدة حيث شهدت الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون خاصة في مجال تدريب وصقل المهارات الاعلامية للكادر الاعلامي بوزارة الصحة ، الأمر الذي ساهم وبحد كبير في تجويد المنتج الاعلامي ، واضافة مهارات جديدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاعلام الجديد " .
وعبر د. القدرة عن شكره وتقديره الى مؤسسة بيت الصحافة ممثلة برئيس مجلس ادارتها ا. بلال جاد الله على ترحيبهم الدائم بتنفيذ البرامج المشتركة .
من ناحيته ، عبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيت الصحافة ا. بلال جاد الله عن استعداد المؤسسة لبحث ومناقشة وتنفيذ كافة العناوين التدريبية والتطويرية مع وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة ، وأن يشهد العام الجاري المزيد من النجاحات المشتركة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟