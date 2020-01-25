القدرة : نعتز بعمق الشراكة مع المؤسسات الصحفية لتطوير العمل الاعلامي الصحي

غزة- الرأي

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د. أشرف القدرة على عمق الشراكة مع المؤسسات الصحفية في تطوير العمل الاعلامي في الوزارة ، جاء ذلك خلال زيارته وكلاً من مدير العلاقات العامة ا. كمال موسى ومسئولة التدريب والتطوير الاعلامي ا. زينب عودة لمؤسسة بيت الصحافة لبحث ومناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك .

بدوره، قال د. القدرة :" أن وزارة الصحة ممثلة بوحدة العلاقات العامة والاعلام تعتز على الدوام بمدى العلاقة مع المؤسسات الاعلامية والتي هي بالاساس جزء رئيس من مشهد دعم عمل المنظومة الصحية " .

وأضاف :" أن مؤسسة بيت الصحافة واحدة من المؤسسات الرائدة حيث شهدت الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون خاصة في مجال تدريب وصقل المهارات الاعلامية للكادر الاعلامي بوزارة الصحة ، الأمر الذي ساهم وبحد كبير في تجويد المنتج الاعلامي ، واضافة مهارات جديدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاعلام الجديد " .

وعبر د. القدرة عن شكره وتقديره الى مؤسسة بيت الصحافة ممثلة برئيس مجلس ادارتها ا. بلال جاد الله على ترحيبهم الدائم بتنفيذ البرامج المشتركة .

من ناحيته ، عبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيت الصحافة ا. بلال جاد الله عن استعداد المؤسسة لبحث ومناقشة وتنفيذ كافة العناوين التدريبية والتطويرية مع وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة ، وأن يشهد العام الجاري المزيد من النجاحات المشتركة .