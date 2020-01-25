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أخبار » عربي ودولي

اكتشاف السبب وراء انتشار فيروس "كورونا الجديد"

25 كانون ثاني / يناير 2020 04:03

الصين- الرأي:

 نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو رجحت من خلاله أنه ربما يكون سببا في انتشار فيروس "كورونا الجديد"، حيث ربطوا انتشار فيروس "كورونا الجديد" القاتل، بالثدييات الطائرة، خاصة الخفافيش.

ونقلت عن بعض العلماء أنه إن تم التوصل إلى حمل الخفافيش للفيروس، فإنه ينتقل إلى الإنسان من خلال تناول بعض الصينيين للخفافيش.

وارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 41 شخصا فيما بلغت حالات الإصابة نحو 1300 شخصا، وفق ما أعلنته السلطات الصينية اليوم السبت، وفق ما نقله موقع سبوتنيك.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

وكثّفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء هذا الفيروس، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص يوم أمس الجمعة، بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرةً السبت لمناسبة السنة القمرية الجديدة، وأغلقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

أما في الخارج، فسجلت إصابة ثانية بالفيروس في الولايات المتحدة، وثلاث إصابات في فرنسا، للمرة الأولى في أوروبا.

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