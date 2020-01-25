ترجيحات برفض غانتس السفر الى واشنطن للاطلاع على صفقة القرن

الداخل المحتل- الرأي:

رجّح مصدر في تحالف "أرزق أبيض" الإسرائيلي، ألا يسافر زعيمه بيني غانتس، إلى واشنطن الثلاثاء، للاطلاع على خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".

ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، اليوم السبت، عن المصدر (لم تسمه)، قوله إن رفض غانتس السفر (إلى واشنطن) قد يتسبب له بانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه دعوة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وغانتس الثلاثاء المقبل، لإطلاعهما على "صفقة القرن".

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأوضح المصدر أن الدعوة هذه سوف تشمل مراسم استقبال سيتم تنظيمها وفق البروتوكول بالبيت الأبيض، ولن يكون غانتس جزءاً منها في حال حضوره.

وأكد أنه إذا ساعد غانتس في دفع خطة ترامب للسلام، فسوف تكون الصفقة هي الموضوع الوحيد المطروح في إسرائيل حتى موعد الانتخابات في 2 مارس/آذار المقبل.

وبين أنه إذا غاب غانتس، فإن مسألة (طلب) حصانة رئيس الوزراء (نتنياهو) ستعود من جديد.