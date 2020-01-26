ريال مدريد يبحث عن الصدارة أمام بلد الوليد فى الدورى الإسبانى

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى اختباراً صعباً عندما يحل ضيفا على بلد الوليد فى العاشرة مساء اليوم بملعب "نيوفو جوسي"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل ريال مدريد المركز الثاني قبل انطلاق منافسات الجولة فى جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري الاسباني "الليجا" قبل مواجهة اتلتيكو مدريد فى الجولة القادمة بملعب "سانتياجو برنابيو".

ونجح ريال مدريد فى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى آخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية منها 11 مباراة بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين فى نادي ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد، بعدما نجح فى تسجيل 16 هدفاً مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم بواقع 12 هدفاً فى الدوري الاسبانى "الليجا"، و4 أهداف فى دوري أبطال أوروبا.