وكالة الرأي الفلسطينية بذور الكتان مفيدة لخفض الوزن وكالة الرأي الفلسطينية أبرزها الطماطم والكركم لمعالجة بثور الشفاه وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الإفراط فى تناول التوابل سيعرضك لمشاكل صحية وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعاني في استيعاب أفكار المدرب الجديد وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا يهزم برشلونة ويمنح هدية لريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يبحث عن الصدارة أمام بلد الوليد فى الدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية "تكافل" تعلن عن مشروع إغاثي جديد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: البدء بمشروع توسيع معبر كرم أبوسالم التجاري
أخبار » الرياضة و الملاعب

ريال مدريد يبحث عن الصدارة أمام بلد الوليد فى الدورى الإسبانى

26 كانون ثاني / يناير 2020 08:22

1
1

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى اختباراً صعباً عندما يحل ضيفا على بلد الوليد فى العاشرة مساء اليوم بملعب "نيوفو جوسي"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل ريال مدريد المركز الثاني قبل انطلاق منافسات الجولة فى جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري الاسباني "الليجا" قبل مواجهة اتلتيكو مدريد فى الجولة القادمة بملعب "سانتياجو برنابيو".

ونجح ريال مدريد فى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى آخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية منها 11 مباراة بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين فى نادي ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد، بعدما نجح فى تسجيل 16 هدفاً مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم بواقع 12 هدفاً فى الدوري الاسبانى "الليجا"، و4 أهداف فى دوري أبطال أوروبا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟