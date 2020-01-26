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الإفراط فى تناول التوابل سيعرضك لمشاكل صحية

26 كانون ثاني / يناير 2020 08:27

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التوابل من الأساسيات فى أى مطبخ فالمذاق الطيب يبدأ من التوابل التى نضعها على الطعام، كما يوجد أنواع مختلفة من أنواع التوابل ومنها "الفلفل الأسود، الكمون، البهارات، الزنجبيل، الكزبرة"، وغيرها من أنواع التوابل الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ولكن أثبتت الدراسات والابحاث أن الافراط فى تناول التوابل قد يسبب مشاكل صحية عديدة على صحة الجهاز الهضمى والجسم عموما. 

 أبرز الأضرار هى..

أضرار يسببها الإفراط فى تناول التوابل

1: الإفراط فى وضع التوابل على الوجبات الغذائية يزيد من خطر الاصابة بالتهابات الجهاز الهضمى ويسبب القرح والتهاب الامعاء والشعور الدائم بالغثيان والقئ، وخصوصا لمن يعانون من التهابات فى المعدة.

2:أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن الإفراط فى تناول التوابل يسبب التهابات شديدة فى الجسم، ويؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين وقد يعرض حياتهم للخطر.

3:الإفراط فى تناول التوابل الحارة قد يزيد من خطر إصابتك بالبواسير، وهى من المشاكل الصحية التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الألم الشديد والشعور وعدم القدرة على التعايش بشكل طبيعى.

4:تناول التوابل باستمرار وبكثرة يؤثر على صحة الكلى والمثانة، ويزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والالتهابات الشديدة بها.

5:الإفراط فى تناول التوابل وخصوصا الحارة قد يسبب احتقانا بالحلق والتهابات.

وللحفاظ على صحة الجسم ينصح بعدم الافراط فى تناول التوابل مع الاهتمام بالتغذية السليمة التى تحتوى على الخضروات والفواكه نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية مع تجنب تناول المشروبات الغازية والكحوليات حيث انها تزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة وخصوصا مرض السمنة والسكر، كما ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة حتى لا تتعرض للتخمة.

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