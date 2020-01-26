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أبرزها الطماطم والكركم لمعالجة بثور الشفاه

26 كانون ثاني / يناير 2020 08:29

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البثور على الشفاه من المشكلات التى تظهر كثيرا خلاص فصل الشتاء نتيجة الرطوبة وجفاف لجلد وأيضا قد تكون مصاحبه للإصابة بنزلات البرد والانفلوانزا، و البثورهي نوع من حب الشباب، يمكن أن تتطورفي أي مكان في الجسم، بما في ذلك على طول خط الشفاه، هذه المطبات الحمراء ذات شكل مركز أبيض عندما تصبح ملتهبة بصيلات الشعر المسدودة. يمكن أن تصاب البثور بالبكتيريا، إن تفرقع أوتم الضغط على البثرة يمكن أن تجعل البشرة والشفاه تأخذ وقت طويلا للشفاء وتترك اثرا في المكان.
لتقليل خطر تلف جلدك وشفتيك، إليك كيفية التخلص من البثور على الشفاه بأمان، بما في ذلك العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية.
 
استخدام الصابون الخالى من الكحول 
هناك أنواع من الصابون والكريمات المصنوعة خصيصا لعلاج البثور، استخدم منظفًا خفيفًا خالٍ من الكحول مرتين يوميًا وتجنب العقاقير والمقشرات التي يمكن أن تجف وتهيج بشرتك.

ضغط ساخن أو بارد

يمكن أن يساعد تطبيق ضغط بارد على بثرة الشفة على تخفيف التورم والاحمرار، وجعل البثرة أقل وضوحًا، ضغط بارد هو أيضا وسيلة فعالة لتخفيف الألم.
ضع ضغطًا باردًا على البثرة لمدة دقيقة واحدة مرتين يوميًا للمساعدة في تقليل الالتهاب. كرر حسب الحاجة إذا كانت البثرة مؤلمة.
يمكن لضغط التسخين المطبق مرتين في اليوم أن يساعد في إخراج الزيت أو الحطام الذي يسد المسام، في حالة الإصابة ، يمكن للضغط أن يساعد أيضًا في تجفيف القيح ، مما يقلل الألم والاحمرار.

زيت الخروع

يوفر زيت الخروع العديد من الفوائد الصحية التي قد تساعد في التخلص من بثور الشفاه، إنه مرطب طبيعي ويحتوي على حمض الريسينوليك ، الذي له خصائص مضادة للالتهابات. 
 
يستخدم زيت الخروع أيضًا في التئام الجروح نظرًا لقدرته على تحفيز نمو أنسجة جديدة ومنع تراكم خلايا الجلد الميتة

عصير الليمون

عصير الليمون هو علاج منزلي شهير لعدد من الأمراض ، بما في ذلك حب الشباب،يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة وحمض الأسكوربيك ، وهو نوع من فيتامين سي.

معجون الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو المسؤول عن لونه، وكذلك العديد من الفوائد الصحيةن تم العثورعلى الكركمين أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات فعالة في علاج الأمراض الجلدية المختلفة مثل الصدفية.
 
لاستخدام الكركم، قم بعمل معجون بإضافة بعض الماء إلى مسحوق الكركم، ضعيها على البثرة واتركها لبضع دقائق ثم اشطفها بالماء الدافئ واتركها حتى تجف، كررمرتين في اليوم الواحد.

العسل

العسل لديه خصائص مضادة للميكروبات التي قد تكون مفيدة في علاج بعض الأمراض الجلدية.

الطماطم

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، وهو علاج حب الشباب الشعبي والفعال، يعمل حمض الساليسيليك عن طريق قمع البكتيريا التي تسبب حب الشباب وإزالة المسام.

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