بذور الكتان مفيدة لخفض الوزن

كشف موقع "boldsky"، إن بذور الكتان مليئة بالعناصر الغذائية الغنية بالألياف الغذائية، والمركبات الأخرى المختلفة، تعتبر بذور الكتان مفيدة لجسمك بعدة طرق، بذور الكتان، هي بذور صغيرة ذات لون بني ومتاحة في شكل كبسولات أيضا، ترجع معظم الفوائد الصحية لبذور الكتان إلى محتواها العالى من الألياف والقشور وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهو متعدد الاستخدامات.

طرق لإضافة بذور الكتان على الأطعمة لخفض الوزن

وقال الموقع، أثبتت بذور الكتان أنها فعالة في التعامل مع مشاكل زيادة الوزن، يمكن لهذه البذور الصغيرة، أن تساعد فى التعامل مع مشاكل زيادة الوزن، والتى ترجع عمومًا إلى سوء التمثيل الغذائى فى الجسم أو سوء التغذية، فى حين أن بذور الكتان مفيدة للجميع، إلا أن البذور معروفة بشكل خاص بخصائصها لإذابة الدهون الزائدة من الجسم، مما يساعد على فقدان الوزن.

كيف يمكن لبذور الكتان أن تساعدك على إنقاص الوزن، تدعم نتائج الدراسة المختلفة التأكيد على أن بذور الكتان مفيدة لنظام غذائى لتخفيف الوزن.

وأضاف الموقع، يأتى دور البذرة فى فقدان الوزن من خلال خصائصه الغذائية الفريدة والتكوين الجزيئى المليئة بالألياف: بذور الكتان غنية بالألياف، وعندما تستهلكه، تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، يساعد فى منع شهيتك للطعام، وهو مفيد للغاية إذا كنت تتطلع إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية، كما أنه يحتوى على أحماض دهنية أساسية: يساعد محتوى الدهون الصحى فى بذور الكتان على تحقيق التوازن فى عملية التمثيل الغذائى، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية فى البذور على تقليل الالتهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لأنه يزيد من الإجهاد التأكسدى، كما أنها قليلة الكربوهيدرات، بذور الكتان منخفضة فى النشا والسكر، ولا تسهم فى عدد السعرات الحرارية، تناولها بانتظام يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

وأوضح الموقع، يحتوى على اللجنين، وهو عبارة عن بوليمر معقد موجود في جدران الخلايا للعديد من النباتات، وقد وجد مؤخراً أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، وفقا لدراسة، تم التأكد من أن اللجنين يلعب دورا رئيسيا في فقدان الوزن الصحى.

كيفية استخدام بذور الكتان لفقدان الوزن:

الآن بعد أن أدركت دورها فى تخفيف الوزن، دعونا نلقى نظرة على كيفية دمجها فى نظامك الغذائى.

أولاً: شرب بذور الكتان:

1- ملعقة شاى بذور الكتان المطحون طازجًا، 1 ليمونة، ونصف كوب ماء دافئ ويقلب جيدًا. يمكنك شرب هذا مرة واحدة فى اليوم.

ثانيا: بذور الكتان مع الحليب المجفف

حفنة من بذور الكتان، وترش المسحوق على وعاء الحليب إن لم يكن المسحوق، يمكنك إضافة بذور الكتان مباشرة إلى الحليب واستهلاكها.

ثالثا: بذور الكتان مع الزبادي..

خذ بعض بذور الكتان وشويها لمدة 5-7 دقائق، ثم يتم طحنها لجعله مسحوق ناعم، وإضافتها إلى اللبن، تخلط بشكل صحيح وتناول اللبن كل يوم قبل الذهاب إلى النوم.

رابعا: عصائر بذور الكتان

قم بطحن بعض بذور الكتان، وصنع مسحوقًا جيدًا منه، أضفه الآن إلى العصائر واستمتع به، يمكنك إضافته إلى أي عصائر للفاكهة، استخدمه كبديل للبيض، خذ بعض بذور الكتان وصنع مسحوقًا جيدًا منه، أضف الآن هذا المسحوق إلى الماء، بمجرد الحصول على تناسق هلامي، يمكنك استخدام هذا كبديل للبيض في العناصر المخبوزة، مثل الخبز.

خامسا: أضفه إلى العجين

يمكنك إضافة مسحوق بذور الكتان إلى عجينة الكوكيز، أو الخبز أو الفطائر، على الرغم من أن هذا عنصر لا طعم له، يمكنك بالتأكيد الاستمتاع بمزايا هذه البذور البنية، من الجيد رش بعض بذور الكتان على السلطة.

سادسا: ضعه على الدجاج أو المقبلات

إذا كنت تحب تناول الدجاج المشوي، يمكنك إضافة بعض مسحوق بذور الكتان، إنه لا طعم له، وبالتالي يمكنك إضافته إلى أى عنصر غذائي للاستمتاع بفوائده، تأكد من إضافة مسحوق بذور الكتان إلى خليط الطعام ثم اتركه للشوى لبعض الوقت.

سابعا: قم بإضافته إلى القهوة..

قم بطحن ملعقة صغيرة من بذور الكتان، وأضفها إلى فنجان القهوة واشربها، هذه طريقة جيدة لاستهلاك بذور الكتان.

ثامنا: أضفه إلى السندويشات

إذا كنت تأكل السندويشات لتناول الإفطار، فقم ببساطة بخلط بذور الكتان المجففة مع المايونيز ونشر الخليط على الخبز.

تاسعا: قم بإضافته إلى الحلويات

قد يكون مذاقك للآيس كريم أفضل عند ذوق مسحوق بذور الكتان عليه، هذه بعض الأفكار الجيدة للحصول على مزيد من التغذية من بذور الكتان.

تعتبر بذور الكتان صالحة لمعظم الناس عند تناولها بكميات معتدلة، ومع ذلك، إذا كنت تعانى من مشاكل في الهضم، فتجنب تناول بذور الكتان الخام، يجب تجنب مكملات بذور الكتان خلال فترة الحمل لأنها تسبب تأثيرات جانبية هرمونية، أيضا، ضع فى اعتبارك أن بذور الكتان ليست حلا سحريا لمشاكل وزنك. تعمل البذور بشكل أفضل كمكمل لنظام غذائي صحي وممارسة روتينية وليس كبديل، وتأكد من تناول الكثير من الماء بعد تناوله.