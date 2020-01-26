حماس تحمّل الاحتلال نتائج استمرار تصعيده في غزة

غزة - الرأي

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد على قطاع غزة وقصف مواقع المقاومة واستهدافها.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذا التصعيد لن يرهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة، ولن يثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعًا عن حقوقه وأرضه ومقدساته.

وقال برهوم: "نثق بحكمة وقدرة المقاومة الباسلة، وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته وضرب منظومة أمنه واستقراره، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".

وأضاف: "أن ما يجري من استهداف أمريكي إسرائيلي للوجود الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وقضيته الوطنية بتمرير ما يسمى بصفقة القرن بحاجة ماسة للإسراع إلى تغيير هذا الواقع وإعادة صياغة الحالة الفلسطينية ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على خيار وبرنامج المقاومة، وبحاجة أيضًا إلى تمتين وتعزيز جبهة الكفاح والنضال والفعل المقاوم، وعلى أكثر من محور على الأرض الفلسطينية، وبما يضمن إيلام العدو واستنزاف مقدراته وإفشال مخططاته، بالتزامن مع استنهاض الأمة وتحشيد طاقاتها في تعزيز صمود شعبنا ودعم مقاومته، وتجريم التطبيع، ونزع الشرعية عن الاحتلال.