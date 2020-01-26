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لمناقشة "صفقة القرن"

نتنياهو وغانتس يتوجهان لواشنطن للقاء ترامب

26 كانون ثاني / يناير 2020 09:08

القدس المحتلة - الرأي

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم "كحول لفان" بيني غانتس، غادرا اليوم إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الهدف من هذه الزيارة، هو الاجتماع بالرئيس ترامب، والتعرف على تفاصيل خطة التسوية الأمريكية، صفقة القرن، قبيل الإعلان عنها.

وقالت القناة العبرية، إن غانتس غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غدل الاثنين بالبيت الأبيض، والتباحث معه بشأن "صفقة القرن".

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو، سيجتمع غدا الاثنين بالرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض، وسيجتمع معه مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هناك تخوفات إسرائيلية، من حدوث توتر بالضفة الغربية، في أعقاب نشر تفاصيل خطة التسوية الأمريكية، صفقة القرن، بسبب رفض الفلسطينيين لها.

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