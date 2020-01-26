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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397 ) الأحد 26/1/2020
أخبار فلسطينية
تقرير لمنظمة التحرير: إسرائيل تتوسع في الاستيطان مقابل هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»
عريقات: صفقة الإدارة الأمريكية للسلام «احتيال القرن»
الخارجية الفلسطينية تستنكر إبعاد سلطات الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى
حماس: الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى كسر الحصار
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائج استمرار التصعيد بغزة
"صفقة القرن"... وسط تهديدات من السلطة ومعارضة الحزب
هنية يلتقي مسؤولي أحزاب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بماليزيا
الصحة: فلسطين خالية من فيروس "كورونا 2"
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية
نتنياهو: خطة ترامب «فرصة تاريخية لا تعوض»
رغم عدم إعلان بنودها .. نتنياهو يتغزل في ترامب ويزعم أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" ستكون "تاريخية"
غانتس قد لا يحضر الإعلان عن “صفقة القرن” في واشنطن
نتنياهو عن "صفقة القرن": نحن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر
كوخافي يستعد لإقرار خطط للتعامل مع تفجر الأوضاع
ليبرمان: توقيت نشر صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية "غير ناجح"
تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"
اخبار دولية
موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟
أخبار عربية
وزير الخارجية الأردني: لا عودة عن قرار " فك الارتباط" مع الضفة الغربية
الأردن: لا صحة لإلغاء فك الارتباط مع الضفة ولم نطلع على صفقة القرن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس: صفقة القرن استهداف للوجود الفلسطيني
إسرائيل تُبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة شهور
الشرق الاوسط
الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»
أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية
الخليج الإماراتية
دعوات فلسطينية للوحدة لمواجهة الخطة الأمريكية «التدميرية»
الأهرام المصرية
إسرائيل تشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه أراضيها
الشروق المصرية
عريقات: صفقة الإدارة الأمريكية للسلام «احتيال القرن»
الغد الأردنية
الاحتلال يقصف موقعين في جنوب قطاع غزة
الاحتلال يهدم زهاء 200 منزل فلسطيني بالقدس العام 2019
السلام في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هدف غائب عن خطة ترامب
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تستنكر إبعاد سلطات الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية: استهداف المستوطنين لدور العبادة يعكس سياسة دولة الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص القدس تشيّع أبو إرميلة.. والاحتلال في دائرة الاتهام
تقرير الإبعاد.. سياسة الاحتلال لإفراغ القدس من المصلين
إصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
الشرطة: 122 حالة وفاة نتيجة حوادث السير العام الماضي
الديمقراطية: ندعو لانتفاضة شاملة وعصيان لمواجهة "صفقة القرن"
الشعبية: مواجهة إعلان ترامب لصفقته تتطلب الوحدة والمقاومة
وفاة طفلة بحادث سير في الخليل
القدس المحلية
الإستيطان: استراتيجية اسرائيلية لضمان عدم قيام دولة فلسطين
السجن والغرامة لأسير من نابلس وأسيران يدخلان عامين جديدين خلف
غزة: جرحى مسيرات العودة يُكافحون لاستعادة حياتهم بشكلٍ طبيعيّ
إصابة مواطن في اعتداءٍ للمستوطنين في الساوية
غانتس يقرر تلبية دعوة ترامب ولقاءه الإثنين ويشارك في جلسة
جامعة النجاح الأُولى فلسطينياً وضمن أبرز 5% عالمياً في تصنيف
"اقتصاد غزة": خطة لتوسيع عمل معبر كرم أبو سالم
الحركة الأسيرة تنعى والدة أسير من بني نعيم
لقاء في جنين يبحث مشروعاً حول السياحة البطيئة في حوض المتوسط
بلدية جنين تصادر مواد غذائية فاسدة وتُتلفها
الحياة الجديدة
القدس: وفاة الطفل قيس أبو ارميلة بعد العثور عليه في منطقة تجمع مياه الأمطار
الأيام
مربو طيور الزينة يتكبدون خسائر فادحة بسبب منع التصدير وضعف الأسواق
إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
قناة إسرائيلية تنشر تقريرا من قلب السعودية
آلاف المقدسيين يبحثون عن طفل مفقود وشبهات باختطافه
وكالة صفا
اعتقال شاب ومصادرة أموال بنابلس
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في جنين
إصابتان بحادث سير بين القطار الخفيف ومركبة فلسطينية بالقدس
حماس: سلوك السلطة يشجّع واشنطن على مواصلة خطّتها التصفوية
الجهاد تدعو للنفير العام والاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى
إصابة مسن باعتداء للمستوطنين جنوبي نابلس
جلسة بـ"العدل العليا" في رام الله الأربعاء للنظر بقطع رواتب النواب
الشرطة تصدر إحصائية تفصيلية عن حوادث السير بالضفة المحتلة
إصابة شرطي دهسه تجار مخدرات في طولكرم
مصرع طفلة جراء حادث سير في الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
"تكافل" تعلن عن مشروع إغاثي جديد في غزة
الاقتصاد: البدء بمشروع توسيع معبر كرم أبوسالم التجاري
الصحة تدعو المسافرين والعائدين من الصين لتوخي الحذر
كميات كبيرة من غاز الطهي المصري في طريقها الى قطاع غزة
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 26 يناير
الإهمال الطبي قتل بطيء للمرضى الأسرى
أعضاء كنيست يرفضون تـأجيل جلسة " الحصانة"
" المواصلات": الرقابة الداخلية تنفذ زيارة ميدانية لمعبر كرم أبو سالم
فلسطين اليوم
تقرير "إسرائيلي": اغتيال أبو العطا مهمة معقدة للغاية وتم تنفيذها بالاستعانة بوحدتين سريتين
عزام: قرارات ترامب بحق الفلسطينيين عبيثة لن تثنينا عن الدفاع عن القدس
مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة
أمن السلطة يعتقل أسيرين محررين من الجهاد الإسلامي في الخليل
الدكتور مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب
غرق الطفل "أبو رميلة" يؤكد على عنصرية الاحتلال تجاه المقدسيين
سما نيوز
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة
الحديث حول صفقة القرن كثر.. أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة
غانتس يلبي دعوة ترامب: "صفقة القرن" حجر أساس لأي تسوية وعلامة فارقة لحل الصراع
غزة: جرحى مسيرات العودة يُكافحون لاستعادة حياتهم بشكلٍ طبيعيّ
احتفاء إسرائيلي بزيارة معمم شيعي لمعسكر اعتقال نازي (شاهد)
مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب واعتقال صحفي
الحركة الأسيرة تنعى والدة أسير من بني نعيم
ضبط كمية من "المارجوانا" المخدرة في جنين
الحملة الوطنية تستنكر تراجع الجامعة الإسلامية عن قرارها وحجبها لدرجات الطلبة
عزام: قرارات ترامب بحق الفلسطينيين عبيثة لن تثنينا عن الدفاع عن القدس
عرب 48
مواجهات وإصابات بمخيم العروب واعتداءات للمستوطنين في نابلس
الاحتلال يستأنف على قرار الحكم الصادر ضد والدة الشهيد نعالوه
القواسمي: ترامب ونتنياهو لن يجدا مشتريًا لصفقة القرن
الاحتلال يصعد بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس ومناطق "ج"
وكالة وفا
نابلس: الاحتلال يمنع شق طريق في زواتا ويستولي على جر..
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في جنين
الخارجية الأردنية: لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك ا..
الظاهرية يدك شباك العيسوية بـ6 أهداف في دوري الدرجة ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 كانون ثاني (يناير)
- 2007م استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، في مجزرة مروعة نفذها عناصر من الأمن الوقائي خلال اقتحامهم لمسجد الهداية في منطقة تل الهوى بغزة، والشهداء هم: إمام المسجد الشيخ زهير المنسي أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومحمود شملخ وإيهاب حمودة وإياد طوطح، وإصابة سبعة آخرين.
- 2003م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في حي الزيتون بمدينة غزة تسفر عن استشهاد 12ممواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
- 2003م لأول مرة في تاريخ الانتفاضة الفلسطينية القديمة والحديثة قامت فتاة بتفجير نفسها في شارع يافا بمدينة القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة 155 بجروح وصدمات وقد قامت بهذه العملية المناضلة وفاء إدريس ابنة مخيم الأمعري وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.
- 2002م الرئيس الأمريكي جورج بوش يدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة الإرهاب.
- 2001م شارون يعلن عن خطة "المائة يوم" لوقف انتفاضة الأقصى في حال فوزه برئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي.
- 1991م العراق يطلق خمسة صواريخ من طراز "سكود" على تجمعات يهودية مأهولة في إسرائيل، مما أوقع جرحى وخسائر مادية كبيرة. أطلقت بغداد أول دفعة من صواريخها على تل أبيب في الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991م بعد يوم واحد من اندلاع حرب الخليج الثانية.
- 1984م حرس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة يضبطون جنوداً إسرائيليين تسللوا إلى الحرم القدسي الشريف في محاولة لنسفه، وقد ترك الجنود وراءهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
- 1948م تمكن مجاهدون فلسطينيون من محاصرة الحي اليهودي في القدس ودمروا 3 منازل وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي وعلى الجنود الانجليز الذين كانوا يحرسون الحي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الانجليز ومن المستوطنين اليهود.
- 1948م عصابة "الهاغاناه" اليهودية المتطرفة تدمر قرية "سكرية" الفلسطينية قضاء غزة. بلغ عدد القرى التي دمرتها الجماعات اليهودية المسلحة إبان احتلالها لفلسطين عام 1948 قرابة خمس مائة وثماني عشرة قرية مأهولة.