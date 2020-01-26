غزة- الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397 ) الأحد 26/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

تقرير لمنظمة التحرير: إسرائيل تتوسع في الاستيطان مقابل هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»

عريقات: صفقة الإدارة الأمريكية للسلام «احتيال القرن»

​حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائج استمرار التصعيد بغزة

"صفقة القرن"... وسط تهديدات من السلطة ومعارضة الحزب

هنية يلتقي مسؤولي أحزاب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بماليزيا

الصحة: فلسطين خالية من فيروس "كورونا 2"

أخبار إسرائيلية

نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية

نتنياهو: خطة ترامب «فرصة تاريخية لا تعوض»

«صفقة» على مقاس «إسرائيل»

رغم عدم إعلان بنودها .. نتنياهو يتغزل في ترامب ويزعم أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" ستكون "تاريخية"

غانتس قد لا يحضر الإعلان عن “صفقة القرن” في واشنطن

غانتس يتوجه إلى واشنطن

نتنياهو عن "صفقة القرن": نحن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر

كوخافي يستعد لإقرار خطط للتعامل مع تفجر الأوضاع

اخبار دولية

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟

الأردن: لا صحة لإلغاء فك الارتباط مع الضفة ولم نطلع على صفقة القرن

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حماس: صفقة القرن استهداف للوجود الفلسطيني

إسرائيل تُبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة شهور

الشرق الاوسط

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

الخليج الإماراتية

دعوات فلسطينية للوحدة لمواجهة الخطة الأمريكية «التدميرية»

الأهرام المصرية

إسرائيل تشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه أراضيها

الشروق المصرية

الغد الأردنية

الاحتلال يهدم زهاء 200 منزل فلسطيني بالقدس العام 2019

الشرق القطرية

الصحف المحلية

القدس المحلية

الإستيطان: استراتيجية اسرائيلية لضمان عدم قيام دولة فلسطين

السجن والغرامة لأسير من نابلس وأسيران يدخلان عامين جديدين خلف

غزة: جرحى مسيرات العودة يُكافحون لاستعادة حياتهم بشكلٍ طبيعيّ

إصابة مواطن في اعتداءٍ للمستوطنين في الساوية

غانتس يقرر تلبية دعوة ترامب ولقاءه الإثنين ويشارك في جلسة

جامعة النجاح الأُولى فلسطينياً وضمن أبرز 5% عالمياً في تصنيف

"اقتصاد غزة": خطة لتوسيع عمل معبر كرم أبو سالم

الحركة الأسيرة تنعى والدة أسير من بني نعيم

لقاء في جنين يبحث مشروعاً حول السياحة البطيئة في حوض المتوسط

بلدية جنين تصادر مواد غذائية فاسدة وتُتلفها

الحياة الجديدة

القدس: وفاة الطفل قيس أبو ارميلة بعد العثور عليه في منطقة تجمع مياه الأمطار

الأيام

مربو طيور الزينة يتكبدون خسائر فادحة بسبب منع التصدير وضعف الأسواق

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

قناة إسرائيلية تنشر تقريرا من قلب السعودية

آلاف المقدسيين يبحثون عن طفل مفقود وشبهات باختطافه

وكالة صفا

اعتقال شاب ومصادرة أموال بنابلس

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في جنين

إصابتان بحادث سير بين القطار الخفيف ومركبة فلسطينية بالقدس

حماس: سلوك السلطة يشجّع واشنطن على مواصلة خطّتها التصفوية

الجهاد تدعو للنفير العام والاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى

إصابة مسن باعتداء للمستوطنين جنوبي نابلس

جلسة بـ"العدل العليا" في رام الله الأربعاء للنظر بقطع رواتب النواب

الشرطة تصدر إحصائية تفصيلية عن حوادث السير بالضفة المحتلة

إصابة شرطي دهسه تجار مخدرات في طولكرم

مصرع طفلة جراء حادث سير في الخليل

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

الحديث حول صفقة القرن كثر.. أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة

غانتس يلبي دعوة ترامب: "صفقة القرن" حجر أساس لأي تسوية وعلامة فارقة لحل الصراع

غزة: جرحى مسيرات العودة يُكافحون لاستعادة حياتهم بشكلٍ طبيعيّ

عرب 48

مواجهات وإصابات بمخيم العروب واعتداءات للمستوطنين في نابلس

الاحتلال يستأنف على قرار الحكم الصادر ضد والدة الشهيد نعالوه

القواسمي: ترامب ونتنياهو لن يجدا مشتريًا لصفقة القرن

الاحتلال يصعد بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس ومناطق "ج"

وكالة وفا

نابلس: الاحتلال يمنع شق طريق في زواتا ويستولي على جر..

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في جنين

الخارجية الأردنية: لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك ا..

الظاهرية يدك شباك العيسوية بـ6 أهداف في دوري الدرجة ..

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