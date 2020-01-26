بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الأمطار

غزة- الرأي

شرعت فرق طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بترميم الشوارع المتضررة من آثار المنخفض الجوي وموجة مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة خلال الأيام القليلة الماضية حيث أدت إلى إنجراف التربة من بعض الشوارع الترابية وكذلك احداث انهيارات في الشوارع المعبدة بالإسفلت أو بلاط الإنترلوك.

وأكدت البلدية أنه وعلى مدار أيام المنخفض الجوي الذي استمر عدة أيام قامت فرق طوارئ الشتاء بتنفيذ أعمال تسوية مؤقتة لبعض الشوارع الترابية وذلك للتسهيل على طلبة المدارس والمواطنين وأصحاب المركبات في التنقل بسهولة ويسر وللتخفيف من حجم المعاناة القائمة، فيما قامت تلك اللجان باستقبال عشرات الملاحظات والشكاوي وقد تم توثيق معظمها ويتم عمل ما يلزم تباعاَ وفق امكانيات البلدية المتاحة والمتوفرة.

وتجري عمليات الترميم وإزالة آثار المنخفض الجوي بجهود ذاتية من البلدية حيث قامت بتوجيه عدد من آلياتها لإغلاق الحفر في الشوارع الترابية التي أحدثتها السيول وذلك من خلال توفير كميات من الرمال وتفريغها في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى تحويل مسارات مياه الأمطار لحصرها في مسالك جديدة لإبعادها عن ممتلكات ومنازل المواطنين للحفاظ على أرواحهم وتجنيبهم المخاطر المحدقة.

ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى كافة الشوارع المتضررة الرملية منها والإسفلتية وصيانتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.