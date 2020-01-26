جيش الاحتلال يلغي ندوة لكبار قادته بسبب مخاوف أمنية

القدس المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إلغاء ندوة لكبار قادة الجيش لإجراء مناقشات ومشاورات أمنية بسبب التخوفات من اندلاع تصعيد.

وذكرت القناة العبرية، أن الندوة الأمنية المقرر عقدها غداً الاثنين، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، تم تأجيلها تخوفاً من حدوث تصعيد أمني بسبب نشر "صفقة القرن".

وقالت إن الندوة كانت مخصصة لمناقشة الخطة السنوية متعددة السنوات "تنوفا" التي تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية بجيش الاحتلال.

ونقلت القناة، عن ضابط بالجيش قوله: "لقد تم إلغاء الندوة للسماح للضباط بالتفرغ للقضايا المهمة، خصوصاً في ظل التخوفات من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية".