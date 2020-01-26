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لترسيخ الهوية الفلسطينية في نفوس الطلبة

مدرسة سعد بن معاذ الأساسية تطلق مبادرة عملة الجنيه الفلسطيني

26 كانون ثاني / يناير 2020 10:04

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غزة- الرأي

أطلقت مدرسة سعد بن معاذ الأساسية المشتركة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة مبادرة الجنية الفلسطيني لتعزيز الروح الوطنية وترسيخ الهوية الفلسطينية وتعميق الأصالة في النفوس وتخريج جيل واعٍ متمسك بوطنه وتراثه، من تنفيذ المعلمة ياسمين فروخ ,وبإشراف أ. وفاء مهدي مديرة المدرسة .
وتوضح أ. فروخ أن التراث هو عبق الماضي وهوية وطن وأصالة شعب وذلك لابد من إحياءه بالمبادرات والفعاليات ومنها العملة الفلسطينية (الجنيه الفلسطيني) مبينةً أنها توزعهم على الطالبات اللاتي حصلن على العلامة الكاملة في مادة الرياضيات كمرحلة أولى .

ويعتبر الجنية الفلسطيني هو العملة الأساسية للشعب الفلسطيني ما قبل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتم استبدالها بعملة الشيكل الإسرائيلي المتعامل بها حالياً.

وتبين المعلمة فروخ أنه يتم التداول في عملة الجنية الفلسطيني الذي توزعه على الطالبات من خلال الشراء من مقصف المدرسة، متمنيةً أن تعمم المبادرة على المدارس، لغرس الروح الوطنية وتعزيز الثقة بالنفس.

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