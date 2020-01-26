"التعليم" تعلن اتمام استعادتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل

غزة- الرأي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن اتمام استعادتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل “دورة يناير 2020”, والذي سيعقد في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 للشق النظري وأيام 28_30/1/2020 للشق العملي, وقد تقدم لهذه الدورة 1133 متقدم شملت 91 تخصص و75 امتحان منها 57 امتحانات عملية.

وقد تم اجراء بعض التطويرات على هذه الدورة من حيث توزيع الطلبة زمنيًا حسب متطلبات الامتحان وتم انجاز بعض التطويرات على الامتحان العملي من خلال المحتوى وأدوات التقويم لمجموعة من التخصصات المتنوعة والتي تضم أكبر عدد من المتقدمين.

وجاءت هذه التطويرات بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة على أن يتم استكمال هذه التطويرات لكافة التخصصات العلمية في دورة أغسطس القادمة.

وتم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية:

ارسال رسائل sms.

نشر صفحة للاستعلام من خلال الرابط: https://eservices.mohe.ps/shamel/

ارسال بيانات الطلبة للكليات لعرضها على المواقع الإلكترونية للكليات.

عرض جميع بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم العالي التوفيق لجميع المتقدمين في هذه الدورة.