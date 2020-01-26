تعليم الشمال وبلدية جباليا تتفقان على تخصيص مناطق لإنشاء مدارس جديدة

غزة- الرأي

اتفقت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وبلدية جباليا على تخصيص قطع من الأرض لإنشاء مدارس عليها في نفوذ البلدية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المديرية للبلدية، ضم كل من مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم، فيما كان في استقبالهم، رئيس البلدية أ. عصام جودة، ومدير قسم التخطيط م. خالد أبو شمالة، ورئيس قسم التنظيم م. إياد الهلول.

بدوره، استعرض أ. العرابيد واقع العملية التعليمية بمديرية الشمال، ومدى الحاجة إلى إنشاء مزيد من المدارس لاستيعاب الطلبة وصولاً إلى بيئة تعليمية مميزة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل العمل على فرز واستملاك قطع من الأرض لبناء المدارس عليها، خاصة في منطقة جباليا التي تشهد كثافة سكانية ملحوظة.

وأشار أ. العرابيد إلى أن مديرية الشمال وبجهود وزارة التربية والتعليم، تمكنت من الحصول على (8) مواقع لبناء (8) مدارس عليها في نفوذ بلدية جباليا، ما سيساهم في الحد من الكثافة الصفية وتخفيف معاناة الطلبة عبر توفير المدارس اللازمة في محيط سكناهم.

من جهته ،رحب أ. جودة بوفد المديرية، مثمناً جهود المديرية في النهوض بالواقع التعليمي والتربوي رغم قلة الإمكانات وعِظم التحديات.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين البلدية والمديرية والوزارة بما يخدم الطلبة ويساهم في تحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

وأكد أ. جودة أن منطقة نفوذ بلدية جباليا تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى عشرة مدارس لاستيعاب الطلبة بشكل طبيعي، مؤكدا أن البلدية تمكنت وبالتعاون مع وزارة التعليم والمديرية ووزارتي الأوقاف والحكم المحلي من استملاك ثمانية قطع لإنشاء مدارس عليها خلال الفترة المقبلة.

