لجنة الطوارئ والكوارث بمديرية تعليم الوسطى تنجز خطتها السنوية

الوسطى- الرأي

أنجزت لجنة الطوارئ والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، خطتها السنوية للطوارئ.

جاء ذلك، بحضور أعضاء اللجنة كل من أحمد دلول منسق لجنة الطوارئ الفرعية، و م. محمد بشير عضو لجنة الطوارئ، و كرم أبو معيلق منسقة الصحة بمدرسة سكينة، و رانيا أبو جبارة مرشدة تربوية بمدرسة شهداء دير البلح، وذلك بمدرسة سكينة بنت الحسين.

منسق اللجنة أحمد دلول أوضح خلال اللقاء بأن هذا اللقاء الختامي الذي يعقد لإنجاز خطة الطوارئ والكوارث في مديرية التربية والتعليم الوسطى، معتبراً أن الجهد الذي بذل خلال الإعداد و التخطيط و التجهيز سيكون جزءاَ أساسياَ في نجاح الخطة.

وثمن دلول جهود الفريق المسئول عن الخطة و الذي بذل الوقت الكبير للوصول إلى الشكل النهائي لخطة الطوارئ و الكوارث.

يذكر أن أعضاء اللجنة شاركوا في الدورة التدريبية المركزية على مستوى وزارة التربية و التعليم و التي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية و التي كانت تهدف إلى كيفية إعداد خطة الطوارئ في المدارس و المديريات.