بلدية غزة تبحث مع شركة الكهرباء مشروع الطاقة الشمسية في بركة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

بحثت بلدية غزة مع شركة توزيع الكهرباء ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في بركة الشيخ رضوان.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الشركة حضره عن البلدية؛ مدير عام المياه والصرف الصحي م.رمزي أهل، ومدير دائرة الصيانة الكهروميكانكية م.جمال عناية، ومدير دائرة الكهرباء م. سمير الغصين، فيما حضر عن الشركة مساعد المدير العام م. ماهر عايش، وعن الصليب م.إسلام البوجي .

وأفاد م. رمزي أهل أن مشروع الطاقة الشمسية في البركة تبلغ قدرته نحو واحد ميجا وات، وسيخدم بركة الشيخ رضوان ومحطة الصرف الصحي رقم 5 المجاورة للبركة. وأضاف أنه تم بحث أيضاً مشروع خط الكهرباء الدائم لأبار المياه في شمال المدينة لضمان تشغيل الأبار بشكل مستمر وتزويد منطقة شمال غرب المدينة بمياه أقل في نسبة الملوحة .