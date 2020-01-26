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وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ أكثر من 454 معاملة في 2019

26 كانون ثاني / يناير 2020 10:43

وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ أكثر من 454 معاملة في 2019
وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ أكثر من 454 معاملة في 2019

غزة- الرأي

نفذت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني،  ما يقارب 454 معاملة، تنوعت ما بين استقبال شكاوي وزيارات ميدانية وأنشطة توعوية نفذتها دائرة التأهيل والتوعية، وذلك حسب تقرير سنوي صادر عن الوحدة ضمن عملها بمتابعة الشكاوي والإشكاليات و حلّها .

وأشار التقرير إلى أن دائرة الشكاوي استقبلت 235 شكوى أنجزت منها 219 ، فيما بقيت 16 إشكالية قيد الإنجاز، بينما قدمت الدائرة القانونية داخل الوحدة 81 إستشارة قانونية تنوعت بين (كتابي – وشفوي).

وأوضح التقرير، أن دائرة العلاقات العامة نفذت 138 زيارة ميدانية تنوعت ما بين (مؤسسات حكومية " مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة الوزارة الداخلية " – مؤسسات المجتمع المدني "حقوقية وإنسانية")، وذلك لمتابعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين ضمن خطتها التشغيلية السنوية لعام 2019 حسب ما جاء في التقرير .

يذكر أن وحدة حقوق الانسان تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين بحق الأجهزة الأمنية، كما أن التحري من مصداقية الشكوى ومتابعة حلها من خلال التواصل مع الأجهزة الأمنية يدخل في صميم عملها المباشر .

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