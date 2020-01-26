وزارة العمل تزور الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلةً بفادي الشلتوني على مدار يومين زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف C.S.S.L .

وهدفت الزيارة إلى تدقيق حسابات الجمعية والاجتماع مع رئيسة المجلس أ. ابتسام الرنتيسي ومحاسب الجمعية؛ تمهيداً لتحضير انتخابات لجنة إدارية جديدة.

جاء ذلك، ضمن دورها في المساهمة بتطوير الحركة التعاونية في قطاع غزة، ومتابعة تطبيقها لتشجيع العمل الجماعي المنظم ، ورفع المستوى الاقتصادي للأفراد.

يُذكر أنّ جمعية التوفير والتسليف تضم أكثر من 1300 عضو تقدم لهم الجمعية عدة خدمات، أهمها منح قروض حسنة لإنشاء مشاريع تنموية بالإضافة الي مشاريع متنوعة اخرى، كما تسعى الجمعية للتميز والريادة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للنساء الريفيات في قطاع غزة .